Morgonkollen: Finland inför flygstopp från Storbritannien, och fyra andra nyheter att ha koll på

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Frankrike är ett av länderna som stoppat flygtrafiken från Storbritannien. I söndags köade folk i King's Cross i London till tåget till Paris Människor köar i en tågterminal. De bär munskydd och har resväskor i händerna. Bild: EPA-EFE/All Over Press

God morgon, här kan du läsa de viktigaste nyheterna den här måndagsmorgonen.

Finland stoppar all flygtrafik från Storbritannien på grund av virusmutation

All flygtrafik från Storbritannien stoppas från och med klockan 12 på måndag, informerar Traficom. Flygstoppet införs för att hindra att en ny, mer smittsam mutation av coronaviruset, som hittats i Storbritannien, sprids också här i Finland.

Beslutet påverkar inte flygen till Storbritannien, men den som tar sig till eller befinner sig i Storbritannien kommer inte att kunna ta sig tillbaka till Finland under de kommande två veckorna.

Godstrafiken tryggas ändå trots flygstoppet.

Finländare som befinner sig i Storbritannien uppmanas nu göra en reseanmälan till Utrikesministeriet.

Enligt Institutet för Hälsa och välfärd har antalet coronafall i Storbritannien ökat kraftigt trots att landet infört nya restriktioner. Den nya mutationen kan förklara ungefär hälften av de senaste veckornas nya fall.

Storbritannien i krismöte - tillgången på julmat kan påverkas av reserestriktioner

Köerna är rekordlånga på båda sidor om Engelska kanalen. Tiotals långtradare står på kö för att passera den brittiska gränsen. I bakgrunden ett berg samt hav. Långtradarna är fotade uppifrån och man ser endast deras tak. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har sammankallat krishanteringsrådet Cobra i dag, på grund av av de reserestriktioner som flera länder infört.

Med start vid midnatt, natten mot måndagen stoppade det viktiga transitlandet Frankrike alla varutransporter som hanteras av människor, det vill säga exempelvis långtradare, från Storbritannien. Också hamnen i Dover har stängts tills vidare.

Nu varnar den brittiska lobbygruppen för livsmedelsindustrin för att situationen kan påverka tillgången till färsk mat nu under julen.

EU-ländernas ambassadörer väntas på måndag förmiddag diskutera en samordning av EU-ländernas reserestriktioner gentemot Storbritannien, men i princip är det de enskilda nationerna som fattar den här typen av beslut.

"Vaccinpass" kan göra det lättare att resa nästa år

Så kallade vaccinpass lanseras snart och de ska göra resandet lättare.

Apparna gör det möjligt visa upp antingen ett negativt corona-testresultat eller ett bevis på att man har fått vaccinet mot covid-19.

Den internationella luftfartsunionens vaccinpass lanseras i början av nästa år, och det är ännu oklart vilka aktörer som samarbetar om det. Kuvassa on matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyskuun 2020 alussa. Bild: Silja Viitala / Yle

Att till exempel pålitligt bevisa att man är vaccinerad mot covid-19 kan bli ett krav för att få komma in i vissa länder, eller för att få undvika karantän där.

Två mobilappar som gör det möjligt att visa upp bevis på att man har testat negativt för covid-19, eller att man har vaccinerat sig mot sjukdomen har hittills fått en hel del stöd från stater, företag och organisationer.

Övertidsarbete och jobb på lediga dagar vardag för många inom vården - vårdare i Åbo vittnar om trötthet och stress

Under hösten och vintern har coronafallen kraftigt ökat i Egentliga Finland, och det här märker också vårdpersonalen vid ÅUCS av. Person iklädd skyddmundering tar blodprov av person som ligger på en sjukhussäng. Bild: Lehtikuva

- Människor är tröttare och det finns en underliggande stress hela tiden. Fritiden har också begränsats mycket så man kan inte riktigt slappna av på samma sätt som tidigare genom att fara på gym eller träffa vänner och bekanta, säger Ida Qvarnström, som jobbar som barnmorska.

De som på grund av coronapandemin kallas in på jobb under sin semester under julhelgen, får ändå extra betalt för mödan.

Om till exempel en anställd blir inkallad på sin lediga dag får hen 200 euro extra

Bråda tider för sotarna då folk tillbringar mer tid på stugan

På grund av coronaepidemin och möjligheten till distansarbete vistas många betydligt mer på sina sommarstugor och i sina fritidshus än normalt - det här betyder bråda tider för sotarna.

- Det är fler eldstäder som är i användning och fler skorstenar som tas i bruk, säger sotare Marcus Tverin. En sotare Bild: Johanna Lindholm/Yle

Enligt sotare Marcus Tverin har man sett en ökning på 15-20 procent i antalet uppdrag under coronaepidemin. Han säger att alla hans anställda har fullt upp.

När allt fler flyttar ut på stugan är det till exempel viktigt att se till att skorstenar och eldstäder är i skick

Måndagens väder är främst mulet med regn och dis på många håll. Under kvällen kan skurar av blötsnö förekomma. I norr snöar det.

Det är 0 till +6 grader, i norr 0 till -5 grader.