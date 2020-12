MTV: Robert Helenius stiger upp i ringen i januari – returmatch mot Adam Kownacki

Enligt MTV Urheilus källor kommer proffsboxaren Robert Helenius att stiga upp i ringen nästa gång i slutet av januari. Motståndaren? Polacken Adam Kownacki som Helenius golvade så sent som i mars. Helenius manager kommenterar inte saken.

Matchen lär vara färdigt spikad så när som på några små detaljer. Enligt MTV är praktikaliteterna ändå klara och matchorten ska offentliggöras den här veckan.

Robert Helenius manager Markus Sundman är ändå väldigt diskret vad den eventuella matchen beträffar.

– Inga kommentarer. Jag har inga kommentarer, säger han till Yle Sporten, och ger inte utrymme för följdfrågor.

Den 7 mars möttes Robert Helenius och Adam Kownacki för första gången med finländaren som en kanske rentav lite oväntad segrare.