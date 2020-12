Övertidsarbete och jobb på lediga dagar – Coronaåret har slitigt hårt på vårdpersonalen på ÅUCS

Tröttheten och stressen är påtaglig bland personalen på Åbo universitetscentralsjukhus. Det säger de vårdare som Yle Åboland talat med.

Under hösten och vintern har coronafallen kraftigt ökat i Egentliga Finland, och det här märker också vårdpersonalen vid ÅUCS av.

Ida Qvarnström, som jobbar som barnmorska på BB-avdelningen, säger att det är tydlig skillnad mot våren och sommaren, då läget var relativt lugnt i jämförelse. Tidigare den här månaden fick Egentliga Finland in i fasen för allmän samhällsspridning, det vill säga den allvarligaste fasen för spridningen av coronaviruset.

- Människor är tröttare och det finns en underliggande stress hela tiden. Fritiden har också begränsats mycket så man kan inte riktigt slappna av på samma sätt som tidigare genom att fara på gym eller träffa vänner och bekanta, säger Qvarnström.

Ida Qvarnström arbetar som barnmorska på Åbo universitetscentralsjukhus. En kvinna som arbetar inom vården iförd munskydd och arbetskläder. Bild: Privat. Ida Qvarnström.

Extra betalt under julhelgen



Personal som på grund av coronapandemin kallas in på jobb under sin semester under julhelgen, får extra betalt.

Om till exempel en anställd blir inkallad på sin lediga dag får hen 200 euro extra. Sjukvårdsdistriktet betalar också en engångsersättning på 400 euro för de anställda vars semester ställs in.

Qvarnström själv har varit ganska förskonad från att behöva jobba på lediga dagar, men hon tycker att det är bra att vårdpersonalen får en konkret uppskattning i form av pengar.

- Hela året har vi hört att vi vårdare är hjältar, men det överlever vi inte riktigt på. Det är trevligt att vi får någonting för att vi offrar sin egen lediga tid, säger Qvarnström.

Enligt Qvarnström ersätter pengarna ändå inte helt behovet för vårdpersonalen att faktiskt få ha ledigt och kunna ladda batterierna mellan varven.

Det är viktigt för att orka fortsätta arbeta. I och med de tuffare restriktionerna i regionen bär vårdpersonalen munskydd under hela sin arbetstid, en faktor som också gör arbetet tyngre.

- Det är tungt att bära munskydd i åtta timmar, eller längre, och endast få en kvarts paus då man sitter och äter lunch. Det skulle vara skönt att få vara hemma en stund, där man inte behöver använda munskydd, säger Qvarnström.

Viktigt att få ladda batterierna



Också sjukskötare Sanna Sainkangas, som arbetar på avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar vid ÅUCS, säger att ersättningarna är viktiga. Hon tycker att det är en vettigare strategi för att locka personalen på jobb, i stället för att ta beredskapslagen i bruk, vilket Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt anser att borde göras.

Sainkangas har själv erfarenhet av att bli kallad på jobb under sina lediga dagar. I de fallen har hon i stället haft ledigt en annan dag. Under julen har hon inplanerat lediga dagar, men det är ännu oklart hur läget på arbetsplatsen kommer att se ut då. Sainkangas hoppas att hon faktiskt får behålla sina lediga dagar.

- Vi måste också få ha lediga dagar för att få vila. Pengar är inte det enda man behöver, säger Sainkangas.

Julen annorlunda i år - också för vårdpersonalen



Att julfirandet inte blir som tidigare år är åtminstone säkert. Sainkangas föräldrar bor i Mellersta Finland och på grund av coronaläget kommer hon inte att fira tillsammans med dem.

- Nu firar jag i Åbo, säger Sainkangas.

Vardagen på avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar har sett helt annorlunda ut i år på grund av covid-19.

Sainkangas berättar att personalen har fått mycket ny utbildning under det gångna året i och med att de fick en helt ny patientgrupp att vårda.

- Man har behövt lära sig många nya saker, och det har varit ganska tungt. Vi har utbildat personalen i hur man ska sköta patienter med coronavirus och det har varit mycket jobb med det, säger