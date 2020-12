Juniorlejonen slappade på träning – chefstränaren Antti Pennanen fick väcka laget: "Bra att man tar tag i det"

Juniorlejonens anfallare Aku Räty är ärlig för media – lagets tränare Antti Pennanen har varit tvungen att försöka väcka laget efter svaga träningsinsatser. ”Det är bra för laget”, menar Räty.

Junior-VM i Kanada närmar sig och Finland har fått inleda lagträningarna i Edmonton. Detta efter en utmanande flygresa och karantän på plats i Edmonton.

Sedan hotellkarantänen var avklarad har Juniorlejonen hunnit besöka ishallen några gånger. Men på isen har prestationerna inte alltid varit av den bästa sorten.

I söndagens träningar uppträdde laget slappt, vilket chefstränaren Antti Pennanen inte gillade. Det avslöjade anfallaren Aku Räty.

– Pennanen tog tag i saken, och i dag var det redan bättre. Det är bra för laget att man tar tag i sådana här saker, berättar Räty på måndagskvällen lokal tid.

Årets turnering för med sig annorlunda utmaningar, förutspår Kärpätanfalllaren, som också spelade JVM i fjol. Laget är samlat endast under träningar och måltider.

– Som tur känner man de andra från förr.

Aku Räty. Aku Räty på träning. Bild: Pasi Mennander / Suomen Jääkiekkoliitto

Löpning i hotellrummet

Klockan 4.30 nästa natt spelar Juniorlejonen träningsmatch mot USA. Finlands premiär är natten till annandagen finsk tid, då man möter Tyskland.

– Visst är det här en annorlunda upplevelse, summerar stjärnanfallaren Anton Lundell.

Under karantänen höll spelarna sig i form genom att träna i sina respektive hotellrum. Lundell säger sig ha sprungit av och an längs den under tio meter långa korridoren i rummet, samt gjort olika hopp- och muskelkonditionsövningar.

– Fyra dagar i isolering var en ganska lång tid. De senaste dagarna har det varit skönt att få lämna rummet. Nu fick vi också ta fram pingisbordet, säger Lundell.

Förutom Tyskland möter Juniorlejonen också Schweiz, Slovakien och Kanada i gruppspelet.

Källa: STT