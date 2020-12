Mindre glögg, mera fisk och godis - så här ser julhandeln ut i Östnyland

Köpmännen rev sig i håret i somras. Julmaten skulle beställas till butikshyllorna, men ingen visste om coronavirusets andra våg slår till eller inte. Nu trängs östnylänningarna kring fisk- och skinkdisken, för trots att så mycket annat avbokats så ska julen bli stämningsfull.

I tio minuter får den bilburna puttra på för att parkera i parkeringshallen. När en kommer ut får nästa ockupera rutan. Det är verkligen rusning till Borgå Citymarket, trots att klockan bara är halv ett på dagen.

- Den stora julshoppingen gör vi senare, men nu ska vi hitta en bra skinka, säger systrarna Emma Antell-Neem och Linda Antell-Behm.

- Och så ska det vara lådor, och varmrökt och gravad lax. Och till vårt julbord hör absolut makaronilåda utan kött, säger Linda.

Systrarna Antell-Neem och Antell-Behm funderar att det kanske är speciellt viktigt med ett traditionellt julbord och ett vackert hem nu då så mycket annat blivit avbokat. Smakerna och dofterna tar en tillbaka till varma minnen.

Emma Antell-Neem och Linda Antell-Behm skaffar skinkan en vecka före jul. Två kvinnor väljer nåt från köttdisken. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Lisbeth Salminen tror att det blir julstämning även om det rekommenderas att man inte är så många kring julbordet.

- Det är verkligen en annorlunda jul. Förut har det varit fullt runt bordet. Nu är vi bara två, min man och jag. Men vi får ändå bjuda släktingar på glögg på balkongen på julafton, säger hon.

Lisbeth Salminen handlar glögg som släktingarna serveras på balkongen. En kvinna står med en glöggflaska i handen i en butik. Bild: Yle/ Heini Rautoma

På julbordet ska Salminen ha ganska så likadana rätter som tidigare: skinka, lådor och så någon fisköverraskning som mannen står för.

- Men inte lutfisk!

Svårt att förutspå mängder

Köpmannen i Citymarket, Marko Kindstedt, tror att folk köper mera prylar och mat hem nu då de flesta stannar hemma under julen.

- Varje jul är brådskande, men i år blir det extramycket. Vi har ökat försäljningen med cirka 10 procent.

Köpmannen Marko Kindstedt säger att det går åt mycket fisk till jul. En man står i en butik vid fiskhyllan. Bild: Yle/ Heini Rautoma

- Godis går åt. Det är ett som är säkert. I år verkar det gå åt ännu mer godis och choklad än vanligtvis kring jul.

Fisken får spela en allt större roll på julbordet, säger Kindstedt. Efterfrågan på lax, rom och patéer ökar.

Julen kommer i juni

På sommaren, då de första julvarorna beställdes, var det svårt att veta ifall en andra coronavåg slår till eller inte.

- Julen börjar i början av juni då vi gör de första förbeställningarna på skinka och julgodis, säger köpmannen Jani Heinänen I K-Supermarket Tarmola i Borgå.

Jani Heinänen tror skinkan kan ta slut i förtid i år. Arkivbild. Jani Heinänen. Bild: Yle / Hanna Othman

Producenterna behöver i god tid få veta hur mycket skinka, godis och annat juligt som ska levereras.

- Det fanns ingen fakta om hurdan julen 2020 kommer att vara. Vi gick ganska mycket enligt hur det sett ut tidigare år, säger Heinänen.

Skinkan kan ta slut

Den här julen är rekommendationen att fira hemma var för sig i stället för att samlas med hela släkten till ett stort kalas.

Då kan man tänka sig att det behövs fler julskinkor än vanliga år, och att de gärna får vara av mindre storlek då det är färre personer runt bordet.

- Det är bra att vara efterklok. Till exempel kommer de frysta skinkorna att ta slut i förtid för oss och över huvud taget på marknaden, säger Jani Heinänen.

Den som inte får tag på en fryst skinka kanske hinner nappa åt sig en färsksaltad skinka ännu under julveckan. Men också de förhandsbeställningarna har gjorts i ett tidigt skede.

Julskinka i mindre format går åt. Julskinka Bild: Mostphotos

Att kunderna vill ha små julskinkor är egentligen inget nytt. Det har varit en tydlig trend de senaste åren, och därför beställde Heinänen också fler små skinkor till i år.

- Det vanligaste är att kunderna köper skinkor på mellan tre och fem kilogram. Det kommer hela tiden nya saker till julbordet men folk orkar inte äta mer. I stället köper man lite av flera saker, säger Heinänen.

Det är med andra ord inte lika vanligt som förr att äta skinksmörgås med senap i en vecka efter jul.

- Rom av sik, siklöja och regnbåge går åt mer och filéer av ren och lamm har blivit vanligare. Man orkar inte äta lådor och skinka i flera dagar, utan väljer kanske att äta något annat på juldagen eller annandag jul.

Färsk fisk, så som norsk lax eller finsk regnbåge kommer det antagligen att finnas tillräckligt av i affären, för dem är det lättare att få tag på med kort varsel.

Regn förstör glöggsuget

När det gäller vilka produkter som går åt så finns det förstås andra faktorer än coronaviruset som spelar in. I år har det till exempel sålts mycket mindre glögg än tidigare år.

- Det har varit så milt väder i november och december att folk inte har varit sugna på att köpa glögg. När det är kallt väder köper folk det på ett helt annat sätt.

Heinänen tror att många vill satsa mer på julmaten i år än vanligt då flera andra traditioner som konserter, familjebesök och julkyrkan faller bort.

- Bakningsdekorationer som glitter och sockerglasyrer har gått väldigt bra åt. Folk dekorerar pepparkakor och bakar bullar. Månne det är så att man vill få lyckokänslor via maten när allt annat roligt är förbjudet?

I år har vi druckit mindre glögg än vanligt. Det är som med glass och sommaren men tvärtom: Kyla och snö gör så vi blir sugna på en mugg ångande varm glögg. Två glas med glögg i Bild: Yle/Arja Lento

Tisdagen och onsdagen kommer att vara de brådaste dagarna i K-Supermarket Tarmola, tror Heinänen. Affären kommer att vara öppen som vanligt under julhelgen.

- Under coronatiden har kundmängden jämnat ut sig mycket, också under helgerna. Under morgonens första och kvällens sista timmar är det fler kunder i farten än tidigare.

Att beställa mat via nätet har också blivit mycket vanligare det här året och dagarna innan jul är beställningsmängderna fulla.

Lugnast att handla före 10 på morgonen

Också inom S-gruppen köps varorna in i god tid, men det görs centraliserat.

Enligt marketchef Daniela Weckman på Lovisa S-market skiljer sig inte julförberedelserna så mycket från tidigare år, men det kommer in och går åt större mängder varor än vanligt.

Kunderna handlar mer sällan och större mängder åt gången.

- Coronaåret har varit exceptionellt bra för oss inom butiksbranschen. Efterfrågan är större, säger Weckman.

Liksom Heinänen tror också Weckman att det finns en risk för att skinkan kan ta slut.

- Det lutar lite åt det hållet, säger hon.

Weckman har märkt att folk verkar ha börjat fira jul tidigare i år då det gått åt mer av olika juliga varor.

- Visst har folk firat lillajul tidigare också, men inte på samma sätt. Det verkar vara en trend, säger Weckman.

I år verkar många ha satsat extra mycket på julstämningen hemma. Levande ljus och ett kakfat med julgodis på ett bord framför en julgran.

Affären i Lovisa har liksom många andra butiker börjat öppna en timme tidigare på morgnarna för att ge kunderna mer tid att handla i fred.

Att ytterligare utöka öppethållningstiderna under julhelgen tror inte Weckman behövs, eftersom butiken håller öppet ganska länge annars också.

För den som undrar när det lönar sig att julhandla har Weckman ett tips.

- Minst kunder är det före tio på morgonen, men då har vi kanske inte hunnit sätta alla varor i hyllorna ännu. På förmiddagen, mellan tio och tolv-halv ett är det morgonrusch. Eftermiddagsruschen börjar vid tretiden och håller på till sex, säger Weckman.

Lidl håller stängt på juldagen

Affärerna vi talat med satsar förstås på att följa de allmänna coronadirektiven och skyddsåtgärderna, som att personalen använder munskydd och det finns handdesinfektionsmedel framme.

Lidls regiondirektör Antti Partanen säger att man försöker se till så det är tryggt för kunderna i butiken, och att det går att göra sina uppköp över en längre tid.

Han ser också gärna att kunderna, då det är möjligt, planerar sina butiksresor så det inte blir stor rusning.

Choklad, pepparkakor och allehanda bakningsdekorationer har varit speciellt populära i år. Godispaket. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Enligt Partanen kommer en del av Lidl-affärerna att hålla öppet lite längre under julhelgen. På juldagen kommer däremot alla kedjans affärer i Finland att hålla stängt.

- Vi vill ge personalen en chans att slappna av efter all brådska, säger Partanen.

Skinkan, då?

Liksom de andra kedjorna beställer också Lidl sina julvaror i god tid. Enligt Partanen har man ändå ganska bra kunnat reagera på förändringarna i efterfrågan på både fryst skinka och färsk skinka.

- För tillfället ser det åtminstone bra ut, säger Partanen.