Nu krävs insatser av alla Åbobor för att få bukt med det allvarliga coronaläget i staden – "Jätteviktigt att alla är ytterst försiktiga under julen"

Coronaläget är fortfarande mycket allvarligt i Åbo. Enligt stadsdirektör Minna Arve är det nu upp till var och en att se till att viruset inte sprids.

- Det att vi som stad inför rekommendationer hjälper inte om inte invånarna tar situationen på allvar och följer restriktionerna.

De restriktioner som infördes tidigare i december gäller nu till den 10 januari. Trots att de strikta restriktionerna har varit i kraft i ungefär två veckor, så har antalet coronafall inte minskat. Totalt 33 patienter fick sjukhusvård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under tisdagen.

De höga siffrorna förklaras delvis med att hela familjer med coronafall har testats. På det sättet har också symtomfria coronapositiva personer hittats. Många av dem har varit barn, meddelar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Allt fler fall kan spåras

Men det finns också några små ljusglimtar. Antalet fall som kan spåras har ökat i Åbo och ligger nu på cirka 70 procent. Det säger läkaren Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo. Antalet fall har inte heller åtminstone ökat drastiskt, konstaterar Peltoniemi. Men än är det svårt att se vart det nu kommer att barka.

- Det är jätteviktigt att alla är ytterst försiktiga och följer rekommendationerna under julen, konstaterar Peltoniemi.

Läkare Jutta Peltoniemi hoppas att Åboborna är försiktiga då de firar jul i år. Läkare Jutta Peltoniemi. Bild: Minna Rosvall / Yle

En del väntar med att testa sig

Coronaläget var rätt stabilt i Åbo under hösten, men försämrades i snabb takt i december och nu är incidenstalet en av de högsta bland de större städerna. Nu ligger incidenstalet på drygt 300 per 100 000 invånare.

Men varför har läget försämrats så snabbt?

- Det är svårt att säga vad det kan bero på. Men vi har märkt att en del har väntat i flera dagar innan de har testat sig. Då har smittan redan hunnit sprida sig och exponerade har hunnit insjukna och de har i sin tur exponerat fler personer, säger Peltoniemi.

Det är alltså viktigt att kontakta hälsovården så snabbt som möjligt om man får symtom, och stanna i frivillig karantän fram till att testresultatet kommer.

Coronaviruset har även spridit sig på arbetsplatser nu i december. Det är viktigt att använda munskydd och hålla avstånd även på jobbet. Alla ska inte heller äta lunch eller hålla sin kaffepaus samtidigt, konstaterar Peltoniemi.

"Viktigt att ringa till de som är ensamma"

Viruset sprids fortsättningsvis inom familjer och i samband med fester och släktkalas, därför ska man undvika sociala sammankomster också i jultider.

- Risken är uppenbar, om släkten samlas under samma tak under julen och om äldre personer deltar i festligheterna. Därför är det viktigt att fira julen med en liten grupp människor, så att vi undviker massexponeringar. Man ska inte heller samlas med ett större kompisgäng under nyåret, hälsar Peltoniemi.

I år gäller det alltså att fira jul endast med den närmaste kärnfamiljen. Men det betyder inte att man inte ska hålla kontakt med varandra, säger stadsdirektör Minna Arve.

- Det är viktigt att ringa till de som är ensamma och berätta att jag finns här för dig och att du är viktig för mig, säger Arve.

Det är viktigt att ringa till nära och kära under julen nu då vi inte kan träffas, säger stadsdirektör Minna Arve. minna arve i vårväder utomhus Bild: Paula Collin / Yle

Redan tidigare meddelade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att de betalar en extra ersättning till sjukvårdspersonal som kommer på jobb under sin ledighet. Även Åbo stad betalar en liten ersättning till sina anställda som ställer upp på sina lediga dagar under julen.

- Jag ser det här som viktigt på många sätt. Alla behöver sin ledighet och det är inte lätt att flytta på den då man redan har planer. Det här hjälper oss över jul och nyår, säger Arve.

Nästa vecka förväntas vaccineringarna mot coronaviruset inledas i Finland.

- Det är en bra sak som ger framtidstro. Det tar tid före vi fått tillräckligt med vaccin till alla Åbobor, men vi vaccinerar så fort vi kan, säger Arve.