Ingen totalkatastrof för Kimitoöns hantverkare trots inställda julmarknader

Det är inte direkt dystra miner man möter vid Sabina Ekholms försäljningsloft utanför Kimito centrum. Som mathantverkare är hon rätt så nöjd med årets säsong.

- Sommaren gick faktiskt riktigt bra trots att viktiga marknader som September Open ställdes in. Så jag kan egentligen inte klaga, säger hon.

I år har alla julmarknader i Kimito med omnejd ställts in. 30 procent av sylt- och saftprodukterna brukar Ekholm sälja under just marknadsdagar.

- Den försäljningen har förstås minskat lite i år, men som tur är säljer vi även andra produkter som grönsaker och potatis. Det verkar som att folk har velat satsa på sina matvaror och flera gör kanske mera mat hemma nu också på grund av coronapandemin så det har varit en riktigt bra sommar vid boden i år, säger Ekholm.

Sabina Ekholm har klarat sig hyfsat tack vare en bra sommar. Sabina Ekholm, men munskydd i sin butik. Bild: Amanda Vikman/Yle

Tillsammans med några andra matproducenter på ön har hon sammanställt en juldelikatesskorg med diverse matvaror och blommor från orten. Åtgången av dem har överraskat.

- Vi hoppades på att få sålt 20 korgar, de är ju rätt så värdefulla. Men nu ser det ut som att vi får sålt det dubbla, säger Ekholm.

Hantverksbod på butiksvinden

Under november och december månad såg Cilla Huldén hur julmarknad efter julmarknad ställdes in. Då fick hon en idé.

- Jag frågade Åsa Storberg i fall det skulle finnas lite utrymme på butiksvinden där de också har ett museum. Och hon höll just på att städa och ordna där och kunde erbjuda oss ett utrymme, säger Huldén.

På övervåningen erbjuder man nu hantverk från närområdet med allt från mathantverk till skolelevernas julpyssel och handarbete.

Har man brist på julklappsidéer kan man botanisera bland de lokala hantverken och handarbetena. Handarbetade tomtar på en hylla i hantverksboden. Bild: Amanda Vikman/Yle

- Jag tror vi säljer ungefär hälften av vad vi hade gjort om julmarknaderna hade varit igång. Men det är i alla fall något, säger Huldén.

Åsa Storberg välkomnar samarbetet och kan tänka sig att fortsätta med det på ett sätt eller annat.

- Det har ju kanske kommit lite nytt folk hit också utifrån på grund av att julmarknaderna ställdes in. Det jag hört är att folk är väldigt positivt inställda till att man kan köpa lokalt hantverk här nu då julmarknaderna ställdes in, säger Storberg.