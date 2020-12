Statsrådets rekommendation om distansarbete förlängs till juni 2021

Så här kunde det se ut när läraren Susanna Ojaniemi undervisade sin klass på distans under våren. Läraren Susanne Ojaniemi undervisar sin klass via en dator på distans i sit them. Hon har datorn på ett skrivbord av trä och svart lampa syns bredvid bordet där Ojaniemi sitter. Bild: Jarkko Riikonen / Yle