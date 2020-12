Avdelningarna har haft en hel del begränsningar under året. När begränsningarna var som strängast under våren fick föderskorna bara ha med en stödperson under den aktiva delen av förlossningen. Många mammor var oroliga och nervösa inför förlossningen.

– Många ringde och undrade hur det skulle bli. Men jag tror att det största var rädslan, sen var det lugnt när de var här, säger barnmorskan Susanne Strömfors.

Oron för att ta med sig smittan in på avdelningen och smitta sina kolleger eller patienter är något som barnmorskorna har burit med sig hela året.