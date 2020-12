År 2020 var "annus horribilis" – Yle Sportens panel diskuterade avskeden och idrottsvärldens stora förluster

Bild: imago sport/ All Over Press

Kobe Bryant och Diego Maradona var två av legendarerna som dog år 2020. Kobe Bryant till vänster och Diego Maradona till höger. Bild: imago sport/ All Over Press

Flera stora idrottare avslutade sin karriär 2020, bland annat Kaisa Mäkäräinen. Det hålet hon lämnade efter sig var på tapeten då panelen sammanfattade året. Men idrottsvärlden nåddes även av flera stora sorgebud i år – och det stoppade tanken rejält, säger Christian Vuojärvi.

I slutet av november stod idrottsvärlden än en gång i sorg. Den här gången efter dödsbudet om att fotbollslegendaren Diego Maradona har dött, 60 år gammal.

Fotbollsprofiler runtom i världen sörjde Maradonas bortgång. Så också i Finland.

Då Yle Sportens panel sammanfattar året som gått var dödsbudet givetvis ett av samtalsämnena. ”Larger than life” och en ”ikon” benämns Maradona som i diskussionen.

– Diego Maradona var i mina papper något av en sista mohikan. Den sista av sitt slag i en allt mer kommersialiserad och plastisk idrottsvärld. Han var en människa helt enkelt, med alla sina fel och brister. Just den mänskliga sidan har gjort att han varit lätt att relatera till: i Argentina, i Napoli och sedan slutligen i hela världen, säger Christian Vuojärvi.

– Det är svårt att sätta ord på vad han har betytt. Att man diskuterar, och ens funderar på att nummer tio borde plockas bort globalt och fredas för evigt för att hedra Diego Armando Maradonas minne. Det säger ju något om hur folk tänker, säger Antti Koivukangas.

Intervjuer med tidigare lagkamrater glädjande läsning

Maradona ledde Argentina till VM-guld 1986. Christian Vuojärvi slår fast att Lionel Messi kunde leda Argentina till tre VM-titlar men att nå upp till samma status vore ändå svårt.

Bland annat med det som kom att kallas "århundradets mål" ledde Maradona Argentina till VM-titeln. Diego Maradona kysser segertrofén efter finalen i VM i Mexico 1986. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

I Argentina utlystes landssorg i tre dagar, i Neapel samlades stora massor utanför Napolis hemmaarena – och i december bytte arenan namn till Diego Armando Maradona-stadion.

– Han var som en familjemedlem, sade den napolitanska journalisten Simone Savoia till Yle efter dödsbudet.

Vuojärvi lyfter också upp det att flera intervjuer efter dödsbudet visat hur snäll och lojal Maradona var mot sina lagkamrater.

– Otroligt trevligt att se och läsa om den här sidan av Maradona. Han var snäll och han var naiv. Och jag tror att den naiviteten ledde till att många utnyttjade honom och att det också ledde till hans fall från toppen. Samt att det där fallet var så brutalt som det sist och slutligen var, säger han.

– Han är en ikon och han är på näthinnan för evigt. Chriso sammanfattar det väl. Det är ett tragiskt livsöde på många sätt men nummer tio har nog förtjänat en plats i fotbollshimlen bland de absolut allra största, säger Koivukangas.

“Har stoppat min tanke rejält”

Idrottsvärlden har sörjt fler legendarer än Maradona i år.

– År 2020 har ju alltså varit annus horribilis, ett vidrigt år på många sätt, säger Vuojärvi.

Han lyfter upp att även basketlegendaren Kobe Bryant förolyckades tragiskt i januari, och att ännu ett dödsbud nådde fotbollsvärlden i december.

Paolo Rossi gjorde sex mål i VM-turneringen 1982 Paolo Rossi i VM 1982. Bild: STELLA Pictures /All Over Press

Italienska VM-hjälten och fotbollslegendaren Paolo Rossi dog 64 år gammal. Han ledde Italien till VM-guld 1982.

– Paolo Rossi gjorde ett stort avtryck på mig.

– Då nyheterna har kablats ut om dessa legendarers död så har det nog stoppat min tanke ganska rejält, säger Vuojärvi.

Även många avslutade karriärer 2020

Flera idrottare avslutade även sin proffskarriär under det gångna året.

Av de inhemska kan dels OS-medaljhoppen Petra Olli och Elina Gustafsson – två idrottare som överraskande lade av – nämnas.

Dels de mer väntade avskeden då de folkkära idrottarna Eva Wahlström och Kaisa Mäkäräinen tackade för sig efter långa och framgångsrika karriärer.

Kaisa Mäkäräinen gjorde sin sista tävling i Kontiolax i mars. Kaisa Mäkäräinen firar seger med armarna i luften.

Det stora hål som Mäkäräinen lämnade efter sig inom skidskytte var ett av panelens diskussionsämnen.

– Tio år på toppen, tre totalsegrar och 27 segrar i världscupen. Därtill en massa stora mästerskap. Jag vet inte när Finland nästa gång kommer ha en lika framgångsrik utövare i skidskytte, säger Felicia Grönholm.

Mäkäräinen knep 85 pallplaceringar i världscupen och sex mästerskapsmedaljer. Det enda som hon inte uppnådde var en OS-medalj.

– För mig kastar det ingen skugga över hennes helhetsprestation som idrottare. Hon är en av de riktigt, riktigt stora och "sad to see her go", precis av samma orsaker som Felicia nämner. Det blir ett gigantiskt gap efter henne, säger Koivukangas.

– Ett avgrundsdjupt hål har hon lämnat efter sig – samtidigt som hon har banat väg för skidskytte i Finland som ingen annan tidigare gjort. Jo, Finland har tagit enstaka medaljer, enstaka triumfer här och där i stortävlingar de senaste årtiondena men det har inte funnits någon som har haft den här genomgående framgångsvågen som Mäkäräinen hade i över tio år, säger Vuojärvi.