HIFK tog skön derbyseger efter långa matchpausen – Akillestränaren rasade mot domarna i Björneborg: "Narukerä skulle inte ha behövt domarhjälp"

Helsingfors IFK fick efter en lång paus äntligen spela en match i Bandyligan – och det resulterade i säsongens första seger. Akillestränaren Jari Hyttinen tyckte att domarna i Björneborg favoriserade hemmalaget.

I närmare 40 år har annandagsmatcherna varit en del av Bandyligans kalender. I år var inget undantag, och tre matcher stod på schemat på lördagen.

En av bataljerna utspelade sig i Åggelby, där lokalrivalerna Botnia och Helsingfors IFK drabbade samman – denna gång utan publik.

– Det här är en jätteviktig tradition. Ännu roligare skulle det vara med samma stämning som alla tidigare år, men det är roligt att vi överhuvudtaget får spela, det är många idrotter som inte är igång just nu, säger HIFK:s Patrik Huber till Yle Sporten.

HIFK-spelarna förstår att uppskatta matcherna. Dagens derby var lagets blott tredje match för säsongen – sedan öppningshelgens två matcher har HIFK inte spelat i en månad på grund av pandemin.

– Vi har tränat hårt. Det har regnat mycket och isarna har varit dåliga, men det kan man inte göra något åt.

I stället får Helsingforslaget se fram emot ett tätt matchprogram i januari.

– Man kan åtminstone ta det som en förberedelse för slutspelet, funderar Huber.

HIFK:s Aku Ojanen och Botnias Juri Schreck kämpar om en boll med klubbarna i kors. Bild: Lehtikuva

IFK-seger efter stark avslutning

I dagens match såg HIFK inte ut att fuskat med träningen under pausen. Laget orkade bättre än Botnia på slutet och drog ifrån under matchens sista 20 minuter.

Joonas Peuhkuri gav IFK en smakstart med mål i den tredje minuten, men Botnia kvitterade knappt tio minuter före paus genom Kaapo Schreck.

– Första halvleken var svår, det syntes att vi inte hade spelat match på några veckor. Det var mycket felpassningar och ganska ineffektivt spel, tycker Huber.

Botnia gjorde 2–1 genom Pekka Niska en knapp kvart in i andra halvleken. Gästerna svarade snabbt genom Santeri Laitinen, och under matchens sista halvtimme pangade HIFK in fyra mål. Laitinen stod för två mål till i matchen, båda i form av straffar.

– I halvtid snackade vi ihop oss om att spela bättre, och det gjorde vi sen i den andra halvleken, anser Huber.

HIFK fick fira sex gånger på annandagen. Två HIFK-spelare firar vid Botnias mål. Bild: Lehtikuva

Segern var HIFK:s första för säsongen. Laget ligger på åttonde plats i tabellen, medan Botnia, som spelat sex matcher, ligger sjua tack vare en seger och ett kryss.

– I den första halvleken borde vi ha gjort fler mål, i den andra halvleken blev siffrorna sedan ganska stora, konstaterar Botnias Niklas Johansson.

Seger för Akilles – trots ”sjuka” domslut

Borgålaget Akilles har nu hunnit spela fem matcher under säsongen. I dag slog man Narukerä i Björneborg med 9–5, Akilles hittas på tredje plats i tabellen.

Akillestränaren Jari Hyttinen hade svårt att smälta domarinsatsen i matchen, segern till trots. Enligt Hyttinen drog hemmalaget nytta av domsluten i matchen.

– Helt sjukt domararbete. Helt sjukt. Trots det blev det en bortaseger.

– Dock så är det lättare när man vet vad som väntar, det motiverar bara mer. Narukerä är ett bra lag och skulle inte ha behövt hjälp, dundrade tränaren på Twitter.

Hoppa över Twitterpostning

Aivan sairasta tuomarointia. Aivan sairasta. Siitä huolimatta vierasvoitto. Toki helpompaa, kun jo etukäteen tietää, mitä on tulossa. Lisämotivaatiota vain. Narukerä hyvä joukkue, eikä olisi apua tarvinnut. #jääpallo #bandyliiga #joukkue #moraali pic.twitter.com/m96tMJh7Mi — Jari Hyttinen (@80Hyttinen) December 26, 2020

Resultat:

Botnia–HIFK 2–6 (1–1)

JPS–WP 35 8–0 (2–0)

Narukerä–Akilles 5–9 (3–4)