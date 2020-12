FM-ligan töms på stjärnor då NHL startar – så här ser läget ut för de 36 utlånade spelarna

Bild: Elmeri Elo / All Over Press

Aleksi Saarela har inget kontrakt med Florida, utan fortsätter tillsvidare i Lukko, medan Jesse Puljujärvi har lämnat Kärpät för spel i Edmonton.

NHL-säsongen kör i gång om drygt två veckor. Under hösten har hockeyspelare, som tillhör klubbarna i Nordamerika, varit utlånade till FM-ligan. Starten i NHL innebär att många lag nu tappar sina stjärnor. Ligatvåan Ilves är den stora förloraren, medan topplaget Lukko kan klara sig utan förluster.

Hockeystarten i Nordamerika skapar trubbel för många klubbar i FM-ligan som förlitat sig på NHL-lån. Om en vecka startar träningslägren, som ska pågå i en och en halv vecka innan NHL-säsongen startar den 13 januari.

Många spelare som har åkt till Nordamerika kommer inte att platsa i sina NHL-lag. Det oklart vad som då händer, eftersom spelarna är i behov av matcher.

Om det blir någon säsong för farmarligan AHL, och hur den i så fall kommer att se ut, är ett stort frågetecken. AHL har tidigare meddelat att man siktar på att köra i gång den 5 februari och en farmarligasäsong skulle göra många NHL-ledare glada.

Det är oavsett troligt att en del av spelarna som har åkt över snart är tillbaka i sina tidigare FM-ligaklubbar.

Nyhet: taxi squad

En nyhet för NHL-säsongen är taxi squad, en reservtrupp i varje lag bestående av 4–6 spelare. Den egentliga NHL-truppen får bestå av högst 23 spelare.

Risken för covid-19 är orsaken till uppfinningen. Spelarna som ingår i denna reserv ska konstant stå till NHL-lagens förfogande och vara redo att hoppa in om ett behov plötsligt uppstår. Spelarna får träna och resa med laget och det är farmarligalön som gäller för alla som saknar envägskontrakt.

Tipset är att klubbarna inte vill placera sina lovande ungdomar i denna reserv, utan att platserna huvudsakligen kommer att fyllas av mer rutinerade hockeyrävar.

Först då NHL-klubbarna spikar sina trupper, och det finns klarhet i hur det går med AHL-säsongen, lär beslut fattas beträffande spelare som under hösten spelat i Europa och inte direkt kniper en plats i NHL.

I denna artikel presenteras spelarna som har en anknytning till NHL och som berörs av beskedet att säsongen i Nordamerika inleds. Under hösten har 36 spelare varit utlånade till FM-ligan, medan två spelare (Henrik Borgström och Aleksi Saarela som tillhör Florida) ännu inte har NHL-kontrakt.

På grund av coronapandemin inhiberades många ligamatcher i december men på söndag är det dags för en rejäl omstart inför tomma läktare. Tre matcher står på programmet: Kärpät–JYP, KooKoo–Ilves och SaiPa–KalPa och utan NHL-lån tvingas lagen nu möblera om i laguppställningarna.

HIFK

HIFK hade bestämt sig för att inte ta in några NHL-lån, men det blev många efter att klubben drabbats av enorma skadeproblem under hösten.

Lagets säsong fortsätter först den 9 januari och då lär målfarlige Ville Leskinen, som missat hela höstsäsongen, vara tillbaka. Strax efter det kan även Jesse Saarinen, som varit skadad under de två senaste månaderna, vara aktuell för spel.

Emil Bemström, anfallare, Columbus

16. 8 + 9 = 17

Ett av de bästa lånen har återvänt till Columbus, där svensken kan räkna med en plats i NHL-truppen. Att landsmannen och anfallaren Gustav Nyquist missar stora delar av säsongen resulterar i mindre konkurrens.

Emil Bemströms rookiesäsong i NHL (2019–20) resulterade i 10 + 10 = 20 poäng på 56 matcher. Emil Bemström bär HIFK:s guldhjälm. Bild: Matti Raivio/All Over Press

I HIFK såg Bemström tidvis loj ut, men stack ut med sitt farliga skott som resulterade i 8 mål på 16 matcher.

Otto Koivula, anfallare, NY Islanders

14. 3 + 8 = 11

Ilvesprodukten, som valde spel i HIFK, har återvänt till New York Islanders där han förra säsongen fick NHL-debutera och spela 16 matcher.

Det är stentuff konkurrens om de sista platserna i Islanders. Tränaren Barry Trotz har prisat Koivulas defensiva färdigheter och det är inte otänkbart att han får inleda säsongen med NHL-laget.

Joona Luoto, anfallare, Winnipeg

19. 5 + 4 = 9

Den pålitlige arbetshästen Luoto, som är fostrad i Tappara, spelade för HIFK då Tammersforsklubben bestämde sig för att undvika NHL-lån. Yttern spelade bra i HIFK och har nu återvänt till Kanada.

Luoto fick förra säsongen till de flestas förvåning spela 16 NHL-matcher. Får svårt att direkt knipa en plats bland Winnipegs 14 anfallare, men är ett par skador ifrån en NHL-plats. Möjligtvis inleder Luoto säsongen i taxireserven.

Antti Suomela, anfallare, San Jose

10. 2 + 3 = 5

Gjorde inget särskilt intryck i sina tio matcher i HIFK. I sin NHL-klubb San Jose har Suomela seglat mellan NHL och AHL under de två senaste säsongerna.

I ett San Jose, vars anfall har försvagats under hösten, lär Suomela ha goda chanser att knipa en NHL-plats. Åtminstone ska han kämpa om en under det korta träningslägret.

Henrik Borgström, anfallare, Florida (utan kontrakt)

6. 1 + 2 = 3

Inledningen på karriären har varit en berg-och-dal-bana. Odraftad 2015 och året därpå reserverades han av Florida i den första omgången.

Säsongen 2018–19 blev det 50 NHL-matcher och 18 poäng i Florida, medan han inte platsade under förra säsongen. I AHL blev det "bara" 23 poäng på 49 matcher säsongen 2019–20 och inte heller i HIFK har Borgström imponerat.

Det är ingen stentuff konkurrens om centerplatserna i Florida, som fortsättningsvis sitter på finländarens NHL-rättigheter. Trots det är Borgström fortfarande utan kontrakt och det är oklart om han ingår i klubbens framtidsplaner.

Kontraktet med HIFK, som skrevs i början av oktober, gäller för hela säsongen 2020–21. Avtalet mellan det internationella hockeyförbundet IIHF och NHL möjliggör ändå en flytt till Nordamerika under vintern.

HPK

Kristian Vesalainen, anfallare, Winnipeg

10. 4 + 4 = 8

Hajpad måltjuv som draftades av Winnipeg i den första omgången sommaren 2017 och därefter stod för en kanonsäsong i HPK och Kärpät.

Efter succésäsongen 2017–18 har den nu 21-årige Vesalainen tidvis haft svårt att leverera och han ryktas även ha kommit på kant med klubbledningen i Winnipeg, då han i november 2018 utnyttjade sin rätt att skriva på för KHL-Jokerit i stället för att spela AHL-hockey.

Har åkt till Winnipeg, men kommer knappast att ta en plats i säsongsstarten, och det är i allra högsta grad oklart vad som händer efter det.

Tarmo Reunanen, back, NY Rangers

7. 1 + 1 = 2

Fostrades i TPS och slog igenom i Lukko. Det blev ändå en sejour i HPK i väntan på att NHL-säsongen skulle starta.

Överraskade positivt på New York Rangers träningsläger hösten 2019, men återvände till Finland på lån och spelade hela 2019–20-säsongen i Lukko.

Får svårt att knipa en plats i Rangers men har åkt över för att göra ett försök.

Emil Larmi, målvakt, Pittsburgh

Matcher: 9

Räddningsprocent: 88,50

Insläppta mål: 2,69 per match

I slutet av oktober fick HPK en välkommen förstärkning då Emil Larmi, som vaktade målet i samband med mästerskapet våren 2019, återvände till Tavastehus. Den ordinarie målvaktsduon Daniel Lebedeff-Joona Voutilainen höll nämligen ingen vidare klass under den första ligamånaden.

Larmi stannar i Finland, åtminstone tillsvidare. Tristan Jarry och Casey DeSmith bildar Pittsburghs målvaktspar och en retur till Nordamerika kan bli aktuell då AHL inleds.

Ilves

Ilves, som är tvåa på lika många poäng som ettan Lukko, är den stora förloraren efter att beskedet om NHL-starten kom. I mångas papper var anfallaren Arttu Ruotsalainen, backen Juuso Välimäki och målvakten Lukas Dostal höstens bästa spelare på sina positioner.

Före jul tappade Ilves också sin tilltänkta andracenter Ondrej Roman som inte lyckades uppfylla förväntningarna. Därför återvände han till Tjeckien.

Strax därefter gick Ilves ut med en nyhet om tre nyförvärv. Anfallarna Matias Myttynen (senast i Jokerit) och Teemu Väyrynen (HIFK) spelar i Ilves säsongen ut, medan backen Erik Autio (Kiekko-Espoo) inleder med provspel.

Förändringarna i Ilves laguppställning Ilves lag i omstarten mot KooKoo: Anfallskedjor: Eemeli Suomi – Panu Mieho – Ville Meskanen Matias Maccelli – Matias Myttynen – Joose Antonen Eetu Päkkilä – Joona Koppanen – Miro Nalli Teemu Lepaus – Teemu Väyrynen – Joona Korhonen Backpar: Aleksi Elorinne – Juuso Parikka Kalle Maalahti – Erik Autio Tuomas Salmela – Nikolas Matinpalo Karri Aho Målvakter: Eetu Mäkiniemi Ville Kolppanen Roby Järventie och Santeri Hatakka spelar JVM med Finland. Ilves lag i den senaste matchen (28 november): Anfallskedjor: Eemeli Suomi – Arttu Ruotsalainen – Ville Meskanen Panu Mieho – Barrett Hayton – Joose Antonen Matias Maccelli – Joona Koppanen – Roby Järventie Eetu Päkkilä – Teemu Lepaus – Miro Nalli Backpar: Juuso Parikka – Juuso Välimäki Santeri Hatakka – Aleksi Elorinne Kalle Maalahti – Tuomas Salmela Lassi Thomson Målvakter: Eetu Mäkiniemi Ville Kolppanen

Arttu Ruotsalainen, anfallare, Buffalo

19. 16 + 11 = 27

Skrev på för Buffalo sommaren 2019, men var förra säsongen utlånad till Ilves. Poängligaledaren har under hösten spelat sitt livs hockey och har nu åkt över för ett nytt NHL-försök.

Ruotsalainen behöver en offensiv roll, men är mångsidig med tanke på att han också kan spela som ytter. Konkurrensen om platserna i tredje- och fjärdekedjan i Buffalos anfall är inte mördande och Ruotsalainen har alla chanser att ta en plats.

Matias Maccelli, anfallare, Arizona

19. 6 + 11 = 17

Maccelli reserverades sommaren 2019. Noterades under sin debutsäsong i ligan (2019–20) för 13 + 17 = 30 poäng på 43 matcher och valdes till årets nykomling. Därefter fick TPS-produkten ett rookiekontrakt med Arizona.

Har under hösten spelat i tredjekedjan tillsammans med Roby Järventie och fått nöja sig med strösekunder i den andra powerplayfemman. Trots det har det blivit 17 poäng på 19 matcher.

Allt pekar på att Maccelli får ett större ansvar i Ilves under våren. Planen är att Maccelli ska avsluta säsongen i Finland. Direkt därefter kan det bli aktuellt med AHL-spel, uppgav Arizonas Mark Bell till hockeyskribenten Craig Morgan.

Joona Koppanen, anfallare, Boston

9. 3 + 2 = 5

Åkte över sommaren 2018 och hade en svag första säsong i AHL. Säsongen 2019–20 imponerade Koppanen tidvis i farmarlaget Providence, men trots det är han inte nära en plats i NHL.

Är fortfarande kvar i Ilves.

Barrett Hayton, anfallare, Arizona

8. 0 + 4 = 4

Arizona överraskade genom att välja Hayton med sitt femteval i draften 2018. Den 20-årige centern fick förra säsongen göra NHL-debut och spela 20 matcher.

Var hajpad då han kom till Ilves men spelade håglöst och gjorde inget särskilt intryck. Lär trots det ingå i Arizonas NHL-besättning då säsongen startar. På lördagen skickade Arizona sin tongivande center Derek Stepan till Ottawa i en spelaraffär.

Juuso Välimäki, back, Calgary

19. 2 + 17 = 19

Drog på sig en knäskada i augusti 2019 och missade hela säsongen 2019–20. Efter att inte ha spelat en hockeymatch på ett och ett halvt år blev det omedelbar succé i Ilves.

Fick inte spela i Ilves farliga första powerplayfemma, men noterades ändå för 19 poäng på 19 matcher. Är vass både bakåt och framåt och given i Calgarys backbesättning.

Lassi Thomson, back, Ottawa

18. 0 + 2 = 2

Reserverades som 19:e spelare sommaren 2019 och hyrdes direkt ut till Ilves. Inledde vasst, men har tappat mark och 20-åringen fick under hösten nöja sig med en undanskymd roll i Ilves.

Ottawa har ett av NHL:s sämre försvar, men Thomson lär trots det inte få plats där.

Lukas Dostal, målvakt, Anaheim

Matcher: 11

Räddningsprocent: 94,14

Insläppta mål: 1,64 per match

Höstens klart bästa målvakt i FM-ligan har åkt till Nordamerika för att kämpa om en plats i Anaheim. Den 20-årige tjecken fick dåliga nyheter före jul då Anaheim meddelade att man förlängt med målvaktsveteranen Ryan Miller.

Dostal kämpar tillsammans med NHL-meriterade Anthony Stolarz om att vara trea i Anaheims målvaktshierarki.

Om Dostal inte lyckas förbättra sin position i hierarkin är ett nytt lån till Ilves inte otänkbart.

Jukurit

Vitali Abramov, anfallare, Ottawa

8. 5 + 2 = 7

Abramov tog St:Michel med storm då småklubbens enda NHL-lån noterades för fyra mål på sina två första matcher. Därefter blev det "bara" tre poäng på sex matcher.

Har återvänt till Ottawa där han har en realistisk chans att få inleda säsongen. Enligt Ottawas insider Bruce Garrioch är Jukurit intresserade av en återförening om ryssen inte platsar i NHL.

– Vi har varit i regelbunden kontakt med Ottawa under hösten och de har varit nöjda med jobbet som gjorts här, sa sportchefen Jukka Holtari.

JYP

Ty Dellandrea, anfallare, Dallas

6. 2 + 1 = 3

Reserverades sommaren 2018 som 13:e spelare men har inte utvecklats som förväntat. Det blev en kort sejour i ett JYP som befinner sig i en rörig situation med permitterade tränare.

Har återvänt till USA. Kan spela såväl ytter som center, men får svårt att knipa en plats i Dallas lag.

Veini Vehviläinen, målvakt, Columbus

Matcher: 13

Räddningsprocent: 89,60

Insläppta mål: 3,18 per match

Fostrades i JYP innan han fick sitt genombrott i Kärpät. Säsongen 2019–20 var Vehviläinens första i Nordamerika.

Kämpar tillsammans med letten Matiss Kivlenieks om att vara målvaktstrea i Columbus.

Columbus har deklarerat att man väntar på besked beträffande AHL-säsongens start innan man kallar tillbaka Vehviläinen, så han vaktar fortsättningsvis Jyväskylälagets mål. I JYP har det gått så där sett till de högt uppsatta förväntningarna.

Vehviläinen är nu skadad och finns inte med i omstarten mot Kärpät.

KalPa

Eetu Luostarinen, anfallare, Florida

17. 5 + 10 = 15

Stod för en stabil höst i KalPa och har till skillnad från landsmännen Henrik Borgström (HIFK) och Aleksi Saarela (Lukko) åkt till Florida för att förbereda sig inför säsongen.

Där kämpar Luostarinen tillsammans med Juho Lammikko, som under hösten spelade KHL-hockey i Metallurg Magnitogorsk, om att vara en av 14 Floridaanfallare. Liksom Lammikko har Luostarinen goda defensiva färdigheter och därför kan den blåvita duon platsa i NHL-starten.

Otto Leskinen, back, Montreal

17. 4 + 6 = 10

Fick spela fem NHL-matcher förra säsongen, men på backsidan har Montreal bra bredd och Leskinen får svårt att ta en plats i NHL-laget.

Spelade bra i KalPa under hösten och har åkt till Montreal för att försöka spela till sig en plats.

KooKoo

Kasper Björkqvist, anfallare, Pittsburgh

18. 6 + 4 = 10

Kasper Björkqvist fick chansen i landslaget i EHT-hemmaturneringen i november.

KooKoos enda NHL-lån gäller för hela säsongen. Det innebär att Kasper Björkqvist spelar i Kouvola säsongen ut.

Kärpät

Jesse Puljujärvi, anfallare, Edmonton

16. 7 + 5 = 12

Medierna kunde sätta punkt för en utdragen snackis då Jesse Puljujärvi valde att gräva ned stridsyxan och krita på för Edmonton, som han lämnade våren 2018 och inte skulle återvända till.

Kontraktet med klubben är tvåårigt.

På Puljujärvis högerkant är konkurrensen, med undantag av Kailer Yamamoto som lär spela tillsammans med Leon Draisaitl, fortfarande obefintlig och frågan är om Puljujärvi nu tar chansen och kniper en plats i ettan vid sidan av Connor McDavid? I många spekulationer har finländaren placerats som ytter i tredjekedjan där nyförvärvet Kyle Turris förväntas inleda som center.

Var som vanligt hajpad inför säsongsstarten men gjorde inget särskilt intryck i Kärpäts förstakedja. Efter en poängrik start blev saldot i de 12 sista matcherna 2 + 3 = 5 poäng.

Juhamatti Aaltonen togs in som ersättare och han har under sina 2 matcher hittills stått för 1 + 4 = 5 poäng.

Behöver passera riskfyllda waivers för att kunna förpassas till AHL och tipset är att Puljujärvi under våren får en sista rejäl chans i Edmonton.

Janne Kuokkanen, anfallare, New Jersey

13. 3 + 4 = 7

Inleder sin femte säsong i Nordamerika – om han återvänder dit. Varken New Jersey eller Kärpät har meddelat att Kuokkanen, som inte har varit särskilt vass i FM-ligan, skulle vara på väg tillbaka. Kuokkanen finns ändå inte med i Kärpäts laguppställning i omstarten mot JYP.

Ingick i februari 2020 i en spelaraffär och flyttade från Carolina till New Jersey. Backen gick Sami Vatanen åt motsatt håll.

Kuokkanens poängproduktion i AHL har varit okej, och han har fått testa på NHL-hockey under tre raka säsonger.

Lukko

Aleksi Saarela, anfallare, Florida (utan kontrakt)

18. 12 + 6 = 18

Den 23-årige yttern, som vid behov också kan spela center, har hunnit med fyra säsonger i Nordamerika. Reserverades av New York Rangers och har efter det tillhört Carolina, Chicago och Florida.

Aleksi Saarela kommer från en riktig hockeyfamilj. Pappa Pasi blev två gånger målkung i FM-ligan och lillebrodern Antti spelar i Ilves.

Trots 12 mål på 18 matcher har Saarela inte kunnat komma överens om ett nytt kontrakt med Florida. Tills vidare fortsätter karriären alltså i Lukko, men en flytt till Nordamerika är fortsättningsvis möjlig om parterna lyckas komma överens senast den 11 februari.

Ville Heinola, back, Winnipeg

19. 1 + 13 = 14

Reserverades av Winnipeg sommaren 2019 och ett par månader senare imponerade Heinola stort i NHL-klubbens backbesättning. Det velades kring finländarens framtid, och Winnipeg bestämde sig till sist för att skicka hem honom.

Säsongen 2019–20 gick inget vidare, men under hösten har den iskalle backen gjort väl ifrån sig i Lukko och spelar just nu JVM i Edmonton.

Det är oklart om Heinola stannar i Kanada för att kämpa om en NHL-plats eller om han återvänder till Lukko. Winnipegs försvar är fortsättningsvis tunt och Heinola torde ha goda förutsättningar att konkurrera om en plats.

Pelicans

Jesse Ylönen, anfallare, Montreal

20. 5 + 1 = 6

Gör sin tredje raka säsong i Pelicans. Skrev i somras på för Montreal och klubben hyrde ut honom till Lahtisklubben fram till säsongsstarten, men Ylönen har ännu inte åkt till Montreal.

Det har blivit 6 poäng på 20 matcher i Pelicans tredjekedja och troligtvis får han fortsätta hålla till i Lahtis. Åtminstone till AHL-säsongens start.

Otto Somppi, anfallare, Tampa Bay

6. 0 + 3 = 3

Den 22-årige centern har redan hunnit med fem säsonger i Nordamerika. Under de två senaste har han hållit till i Tampa Bays farmarlag Syracuse.

I Pelicans har Somppi spelat tredjecenter. På grund av en skada har det ändå bara blivit sex matcher i FM-ligan.

Somppi är inte nära en plats i de regerande mästarnas anfallsbesättning och det har inte rapporterats om att han skulle ha återvänt till Nordamerika.

Oskari Laaksonen, back, Buffalo

19. 4 + 8 = 12

Efter tre ligasäsonger i Ilves skrev Laaksonen i somras på för Buffalo. Om förra säsongen var en stor besvikelse, har den här ligahösten med en ledande roll i Lahtis varit en jättesuccé.

Den skicklige backen är fortfarande kvar i Pelicans.

Julius Honka, back, Dallas

9. 3 + 4 = 7

Efter matchen mot Tampa Bay den 15 januari 2019 placerades Honka i Dallas frysbox och sommaren 2019 valde han att återvända till Finland och JYP.

Imponerade inte i JYP under säsongen 2019–20, men det gjorde han i Pelicans under sina åtta matcher i november-december.

Lär fortsättningsvis ha svårt att platsa i Dallas, men känns som klippt och skuren för en roll i taxi squad.

SaiPa

Eetu Tuulola, anfallare, Calgary

4. 0 + 0 = 0

HPK-produkten hann med elva matcher i allsvenska Västervik innan den fyra matcher långa vistelsen i SaiPa.

Det blev inga poäng på fyra matcher i Villmanstrandsklubben och Tuulola har återvänt till Nordamerika, där han inte kan räkna med en plats i Calgarys anfallsgard.

Jacob Moverare, back, Los Angeles

11. 0 + 5 = 5

I höstas skrev svensken på för hela säsongen och förväntningarna på den storväxta tidigare Frölundabacken var skyhöga. Sett till förväntningarna blev sejouren i SaiPa ingen vidare succé, trots att Moverare lyckades höja sin nivå på slutet.

Har åkt till Los Angeles för att kämpa om en plats i solen. En comeback till SaiPa, som har permitterat sina tränare, lär knappast bli aktuell.

Urho Vaakanainen, back, Boston

2. 1 + 0 = 1

Spelade för tre ligaklubbar (Blues, JYP, SaiPa) på tre säsonger innan flytten till Boston sommaren 2018. Då lånespel blev aktuellt föll valet på SaiPa.

Urho Vaakanainen (18:e valet) var en av sex finländare som reserverades i den första omgången 2017. Miro Heiskanen (3) och Juuso Välimäki (16) gick före – Kristian Vesalainen (24), Henri Jokiharju (29) och Eeli Tolvanen (30) efter.

Vaakanainen hann bara med två ligamatcher i SaiPa innan han åkte till Nordamerika. Har hunnit NHL-debutera och har realistiska chanser att ta en plats i Boston.

Om den 43-årige backbjässen Zdeno Chara inte kommer överens om en förlängning med Boston stärks Vaakanainens aktier ytterligare på vänsterbackplats.

Sport

Sport hade inga NHL-lån och tappar därmed ingen spelare.

Tappara

Tappara valde att satsa på sina ordinarie spelare och har inte heller använt sig av lånespelare.

TPS

Evan Weinger, anfallare, San Jose

9. 1 + 0 = 1

Har ett AHL-kontrakt med San Jose Sharks farmarklubb San Jose Barracuda. Trots höga förväntningar blev sejouren i TPS blev en flopp.

Weinger fick under hösten bekanta sig med TPS-tränaren Raimo Helminens frysbox och alla parter är säkerligen nöjda över att man kunde sätta punkt för tiden i Åbo redan före jul.

Ukko-Pekka Luukkonen, målvakt, Buffalo

Matcher: 12

Räddningsprocent: 90,62

Insläppta mål: 2,64 per match

Har under våren bildat målvaktspar med ryssen Andrej Karejev i TPS och den 21-årige finländaren har varit den klart bättre burväktaren.

Enligt hockeyskribenten Kris Baker är utgångspunkten att Luukkonen stannar i Finland åtminstone tills AHL-säsongen drar i gång.

Ässät

Nick Merkley, anfallare, New Jersey

19. 4 + 9 = 13

Hajpad anfallare som reserverades i den första omgången 2015. Den 23-årige Merkley ingick i december 2019 i en spelaraffär mellan Arizona och New Jersey, som han nu representerar.

Skadades i november och återvände till USA för rehabilitering.

Konkurrensen om anfallsplatserna i New Jersey är inte direkt mördande. Merkley har bara spelat fem NHL-matcher under karriären och snart kan det bli en sjätte.

Jesperi Kotkaniemi, anfallare, Montreal

10. 2 + 6 = 8

En böljande inledning på NHL-karriären. Tog en plats direkt efter draften och överraskade många säsongen 2018–19. I grundserien 2019–20 gick det däremot inget vidare, men i slutspelet imponerade den 20-årige centern stort.

Har under hösten hunnit lägga på sig muskler och förväntningarna i Björneborg var höga, men gjorde inget stort intryck i Ässät under sina tio matcher. Är dock given i Montreal då säsongen drar i gång.

Andreas Borgman, back, Tampa Bay

19. 3 + 10 = 13

Publikfavorit redan under försäsongen i Björneborg och Borgman fortsatte leverera då säsongen startade. Förutom 48 matcher i Toronto säsongen 2017–18 har 25-åringen inte platsat i NHL.

Skrev i oktober på för Tampa Bay och är ett par skador ifrån en plats i laget. Tipset är att Borgman inleder i Tampa Bays taxireserv.

Joonas Järvinen, som förra säsongen spelade i HIFK, togs in som ersättare till Borgman.

Markus Niemeläinen, back, Edmonton

14. 0 + 3 = 3

Storväxt backdoldis som skrev ett NHL-kontrakt på valborgsmässoafton. Gjorde inget särskilt intryck i Ässät under hösten och har åkt över för att kämpa om en plats i Edmontons försvar.

Niemeläinen får svårt att platsa, inte minst efter att klubben nyligen skrev ett ettårskontrakt med backen Slater Koekkoek.