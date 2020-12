Den andra dagen i JVM-hockeyn bjöd inte på någon större spänning. Tjeckien orkade bara i en knapp halvtimme mot Sverige. Juniorkronorna gick på en halv timme från 1–1 till 7–1. Kanada bestämde sig för att inte använda bromsen och slog Tyskland med 14 mål, medan USA besegrade Österrike med 11–0.

Finland imponerade inte i sin JVM-premiär då laget besegrade Tyskland med 5–3. Tyskland, som på grund av coronafall igen endast kunde ställa upp med nio anfallare och fem backar, stötte på tuffare motstånd i den andra matchen mot Kanada.

Värdnationen vann med hela 16–2. Kanada fick bra utdelning då skottstatistiken skrevs 44–15. Kanada hade alltså fler skott i mål än vad Tyskland hade på mål.

Lagkaptenen Dylan Cozens var poängetta med sina 3 + 3 = 6 poäng.

– Vi ville spela på vårt sätt, så bara för att vi ledde klart gjorde vi inga förändringar. Vi låtsades att det var jämnt för att etablera goda vanor. Vi var inte så resultatfokuserade, utan försökte spela på rätt sätt, sa Cozens på IIHF:s webbplats.

Tränaren Andre Tourigny var nöjd trots att det aldrig var något snack om vem som skulle vinna.

– Vi har ingen tid att spilla. Jag gillade sista perioden mest eftersom vi där var bäst på alla småsaker som behövs för att vinna.

Sverige blev taget på sängen

Sveriges lag har drabbats hårt av coronan då stora delar av lagledningen tvingades stanna hemma. Laget leds nu av den enda friska tränaren Joel Rönnmark. Den 30-årige Rönnmark coachar till vardags Växjös U18-lag.

I matchen mot Tjeckien hade Sverige ändå tillgång till ett fullt lag och gällde som stor förhandsfavorit, men blev i inledningen taget på sängen av tjeckerna som inledde vasst. Svenskarna får vara nöjda med att det stod 1–1 i den första periodpausen.

Lagens bästa spelare i matchen? Jan Mysak trycker in 1–0-ledningsbakom bakom Sveriges målvakt Hugo Alnefelt. Lagens bästa spelare i matchen? Jan Mysak trycker in 1–0-ledningsbakom bakom Sveriges målvakt Hugo Alnefelt. Bild: AFP / Lehtikuva / Codie Mclachlan

I den 30:e minuten tog Sverige ledningen med 2–1. I den andra periodpausen stod det 4–1 och Sverige vann till sist med hela 7–1 efter att Tjeckien klappat ihop under den andra halvan.

Segern var Sveriges 53:e i rad i ett JVM-gruppspel. Den senaste förlusten kom på nyårsafton 2006.

Stjärnbackarna levererade

Sveriges stora anfallsstjärnor Alexander Holtz och Lucas Raymond noterades tillsammans för 0 + 1 i poängprotokollet.

Två backar – Philip Broberg och Victor Söderström – var poängbäst i det svenska laget med sina 0 + 3.

– Tjeckien är ett bra lag. Vi tog vara på våra chanser och var genomgående bra under stora delar av matchen. De första tio minuterna var inget vidare, men det är förståeligt: vi spelade inga träningsmatcher, sa Söderström på IIHF:s webbplats.

Tjeckiens Filip Koffer var besviken i sin korta och träffsäkra analys.

– Plötsligt slutade vi spela och de började få utdelning.

Från poddredaktör till JVM-båset

I brist på tränare fick Linus Hugosson, som inför turneringen rekryterades till svensk presschef, ställa sig i båset och på sociala medier tyckte många att det var festligt. Hugossons hockey-cv är obefintligt. Han är en tidigare hockeyredaktör som driver en populär hockeypodd i Sverige.

– Hugosson med taktiktavlan i högsta hugg i båset, skrev Hockeysveriges Måns Karlsson på Twitter.

I kväll ställs Finland mot Schweiz i en match som börjar klockan 21.00 och natten till måndag spelas matcherna Slovakien–Kanada och Tjeckien–Ryssland.

Resultat:

Sverige–Tjeckien 7–1 (1–1, 3–0, 3–0)

SWE: Philip Broberg 0 + 3 = 3

SWE: Victor Söderström 0 + 3 = 3

SWE: Elmer Söderblom 1 + 1 = 2

Tyskland–Kanada 2–16 (1–4, 0–7, 1–5)

CAN: Dylan Cozens 3 + 3 = 6

CAN: Dawson Mercer 2 + 2 = 4

CAN: Peyton Krebs 2 + 1 = 3

CAN: Alex Newhook 2 + 1 = 3

CAN: Phillip Tomasino 2 + 1 = 3

USA–Österrike 11–0 (1–0, 6–0, 4–0)

USA: Trevor Zegras 2 + 1 = 3

USA: Alex Turcotte 0 + 3 = 3

USA: Matthew Boldy 2 + 0 = 2