Mika Salminen om coronapandemin i intervju för HS: ''Vi lyssnade för mycket på WHO''

Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd riktar kritik mot Världshälsoorganisationen WHO:s hantering av coronapandemin under våren i en intervju för tidningen Helsingin Sanomat.

WHO tonade enligt Salminen ned virusets allvar och var alltför medgörlig med Kina.

– Vi är på WHO:s sida, och det är en viktig aktör för Finland. Det är ändå en genompolitiserad institution. Generaldirektören och de regionala ledarna är politiskt valda och det finns bakgrundskrafter som vill påverka. Man får inte vara naiv. Man måste kunna tolka organisationens alla meddelanden, säger Salminen i intervjun.

Tidigare har han talat i liknande ordalag i Svenska Yles program Daniel Olin.

– Informationen från WHO var inte särskilt tydligt i början. Långt in i januari var WHO ännu av den åsikten att det här inte smittar mellan människor. Sen tog det sin tid innan de konstaterade att det fanns en risk för en pandemi, sa Salminen i programmet i november.

Salminen berättar nu i HS att man på Institutet för hälsa och välfärd följde med noggrant huruvida Kina skulle lyckas stoppa pandemin, så som landet tidigare lyckats göra i motsvarande lägen.

I januari bedömde Institutets experter att riskerna för en global pandemi var 50 procent.

''Vi var kanske för försiktiga i våra egna bedömningar''

Ändå försökte finländska myndigheter och politiker lugna ned befolkningen.

Enligt Salminen var frågetecknen fler än svaren, och det var oklart hur farlig sjukdomen är. Han berättar att han och andra finländska experter var frustrerade över hur WHO hanterade situationen i början.

Finländska myndigheter funderade exempelvis på varför det tog så lång tid innan WHO:s representanter uttalade det faktum att viruset smittar människor emellan.

WHO klassade coronautbrottet som pandemi den 11 mars, då sjukdomen sannolikt redan spridits i Finland i det fördolda i veckor.

– Vi lyssnade för mycket på WHO. Därför var vi kanske för försiktiga i våra egna bedömningar. Vi skulle inte ha försökt lugna ned situationen lika mycket ifall WHO skulle ha sagt saker rakt ut, funderar Salminen.

Svårt att applicera Kinas metoder på demokrati

Salminen minns också att han blev frustrerad över att WHO hyllade de Kinesiska virusrestriktionerna.

Man kan inte bara kopiera ett enpartisystems metoder och tillämpa dem utan vidare på en demokrati i väst, anser Salminen.

Dessutom tyckte han det var häpnadsväckande att WHO aldrig talade om att länderna måste förbereda sjukvården för en pandemi, utan bara talade om att stoppa pandemin.

Att stoppa pandemin har ju bevisligen inte hittills lyckats.

Källa: HS