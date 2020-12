Varierande situation på loppmarknaderna under julen ‒ de tror ändå att populariteten hålls kvar

Kuvassa on Karhupuiston pihakirppiksellä myynnissä olleita tuotteita.

Presentation kan vara A och O på loppmarknaden. Kuvassa on Karhupuiston pihakirppiksellä myynnissä olleita tuotteita. Bild: Silja Viitala / Yle

Läget för loppmarknader kring julen varierar från loppmarknad till loppmarknad. Vissa säger att det nu syns mera folk än tidigare och andra säger att det har varit relativt tyst.

- Man kunde säga att det har varit ganska livligt på sistone fast julen inte vanligtvis kanske är den mest upptagna tiden på året för loppmarknader, säger Taina Vuorimies som är verkställande direktör för Turun Ekotori.

Situationen är ändå inte den samma för alla loppmarknader.

- Det har nog varit ganska tyst måste jag säga. Fastän kunder nog kommer in så har inte julsäsongen bidragit med någon större kundmängd för oss, kommenterar Jesse Halme som äger Puutorin Kirppis.

Julstädningens donerade prylar blir andras julklapp

Till jul kunde man tänka sig att de flesta vill göra sig av med gammalt bråte för att göra plats för det nya som kanske tillkommer på julafton. Ändå verkar läget vara under kontroll och loppmarknaderna kan ta emot det mesta som hämtas till deras dörrar.

- Nej, det har inte kommit in för mycket saker. Vi har ju inget lagerutrymme så på det sättet får vi också mycket av det som kommer in sålt. Det kommer in mest små inredningsobjekt, glas och porslin. Så säkert är det frågan om att människor tömmer sina skåp, skrattar Vuorimies.

- Mest köper folk glasvaror och leksaker som gåva till andra. De kläder vi säljer går nog mera till personen själv som till exempel festkläder, säger Ari Ropanen som är verksamhetsledare för servicecentret Tsemppi.

Många tycker om att fynda glasvaror på loppis. Hylla med olika sorters glasvaror. Bild: Yle/ Christa Mäkinen

Ropanen lägger också tidpunkten då loppmarknaden får in mest nya saker är kring nyår. Han misstänker att det är julkappar som varit mindre populära.

Hur kan vi förbättra återanvändningen av gamla saker?

Överlag är loppmarknadernas ägare mycket nöjda med kvalitén på de saker som doneras till dem. Det enda tipset de vill ge är att man kanske inte ska vara för kritisk när man tänker på om en sak borde slängas eller säljas på loppmarknad.

- Att köpa använt är alltid bättre än att köpa nytt och när man köper nytt så ska man endast skaffa det man verkligen behöver, kommenterar Vuorimies.

Det är inte bara sakerna i sig som är viktiga, utan också presentationen.

- För att få sakerna man säljer att gå åt så gäller det att inte överbelasta sitt bord. Om man placerar för många saker på lopptorgsbordet händer det lätt att de bästa sakerna försvinner i mängden. Bättre att fylla på lite alltefter att saker säljs, tipsar Halme.