Vart femte polisuppdrag under julhelgen var ett hembesök i Egentliga Finland

Polisen i Sydvästra Finland hade 834 uppdrag mellan julaftonsmorgonen och söndagsmorgonen. Dryga 70 procent av dem var i Egentliga Finland.

Enligt polisen förlöpte utlysningen av julfreden i Åbo lugnt, publiken följde med hemifrån via tv och internet.

I Egentliga Finland var ungefär vart femte uppdrag under julhelgen ett hembesök. Under hela helgen gjorde polisen i Sydvästra Finland 124 hembesök. Ifjol under samma tidsperiod gjorde polisen 90 hembesök. De vanligaste orsakerna till hembesök är familjevåld eller störande beteende.

Antalet trafikolyckor var något färre än förra året, 51 stycken jämfört med fjolårets 54. Föret på vägarna och mängden trafik påverkar antalet olyckor. Polisen noterade 33 fall av rattfylleri i Egentliga Finland.

I Letala vägrade en bilist stanna för polisen trots att polisen försökte stanna föraren i en halvtimmes tid. Då bilisten körde över polisens spikmatta och stannade, sprang föraren till skogs, medan bilens passagerare stal polisens bil och körde iväg med den. Han stannade bilen innan polisens spikmatta.

Under julhelgen har det skett två större inbrott: i Salo bröt sig ett par in i en bilbutik och hann plocka med sig bilnycklar innan polisen tog fast dem.

På julaftonseftermiddagen upptäckte ägarna till ett lager med märkeskläder i Lundo att någon stulit märkesjackor värda flera tusen euro.

Polisen har också fått uppdrag angående diverse slagsmål, roderfylleri och droginnehav.

Artikeln uppdaterad 27 december klockan 16.00 med färsk information från polisens pressutskick. Rubriken har också uppdaterats.