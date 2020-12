Här är bästa filmerna från året 2020

Från vänstra översta hörnet Tove, Being A Human Being, Ensilumi, Mank, Parasite och Kelet. Ett collage med bilder från olika filmer.

Svenska Yles filmkritiker Johanna Grönqvist och Silja Sahlgren-Fodstad listar de bästa filmerna från året som gått. Här ryms Oscarsvinnare, flera inhemska favoriter och personliga, starka dokumentärer.

Livet efter döden

En film om människor som sörjer och bråkar i otakt men ändå inser att sorg är lättast att bära tillsammans. Det här är en skildring med ett varmt hjärta och en öm blick på personerna i filmen. Och en film som lämnar en med ljus och hopp om att det går att komma ut på andra sidan. Livet upphör inte, trots att döden kommit på besök. En av Klaus Härös bästa filmer.

Peik Stenberg spelar huvudrollen i Klaus Härös film "Livet efter döden" Nisse (Peik Stenberg) och Stefan (Martin Paul) står i dörren till ett lider som är fullt med fågelholkar.. Bild: Citizen Jane Productions

Tove

Det är inte lätt att göra film om en konstnär som är snudd på en nationalikon i Finland. Men filmen om Tove Jansson lyckas balansera rätt och blir en skildring både av kärlek och konstnärens identitet och villkor. Att man dessutom fokuserar på de år som kom att bli betydelsefulla för Janssons liv och karriär gör också att filmen får en dramatisk båge och ett flyt.

Alma Pöysti som konstnärsikonen Tove Jansson. Tove (Alma Pöysti) målar på golvet i sin ateljé. Bild: Tommi Hynynen / Helsinki-filmi

Parasite

Den sydkoreanska Parasite är en skruvad satir och en nervpirrande thriller, dessutom visuellt snygg och tankeväckande. Under Oscarsgalan i februari var filmen den stora vinnaren, en Oscar för bästa film, bästa regi, bästa originalmanus och bästa utländska film. Dessutom är Parasite den första icke-engelskspråkiga film som vunnit i kategorin “bästa film”. Och så pass mycket har filmen intresserat att man i höstas kunde se filmen också i en svartvit version.

Familjen Kim med sonen Ki-woo (Woo-sik Choi), pappa Ki-taek (Song Kang-ho), mamma Chung-sook (Hye Jin Jang) och dottern Ki-jung (So-dam Park). Familjen Kim sitter på golvet i sin källarlägenhet och viker ihop pizzakartonger. Bild: Future Film

Jeppis suger

En djupt personlig och på samma gång universell dokumentär om att längta, hitta och skapa ett hem. Anna-Sofia Nylunds personliga dokumentär finns att se på Arenan.

Kelet

En stark dokumentär om Kelet som är en svart, transkvinna i Finland. Det handlar om fördomar och rasism men ännu mer om vänskap och förlåtelse, om styrka och humor. Och en film som ger en liten inblick i den finländska ballroom-kulturen.

Dokumentären finns att se på Arenan.

Kelet under Helsinki Fashion Week. Kelet som modell på en modevisning på Riddarhuset i Helsingfors. Bild: Baba Lybeck Productions

Ensilumi

En flyktingfamilj som väntar på besked om sin asylansökan - kan det bli annat än tragiskt och ångestladdat, mörkt och dystert? Jo, det kan det. Med sin långfilmsdebut skapar Hamy Ramezan en fantastiskt vacker lovsångtill vardagen och livet i största allmänhet. Ett bevis på att den stora konsten kan bo i de små detaljerna. Och att drivkraften inte alltid behöver bygga på konflikter.

Pappa (Shahab Hosseini), mamma (Shabnam Ghorbani), sonen (Aran-Sina Keshvari) och dottern (Kimiya Eskandari) i filmen "Ensilumi". Mehdipourin perhe elokuvassa Ensilumi. Kuvassa näyttelijät Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani, Kimiya Escandari, Aran-Sina Keshvari. Bild: Elokuvayhtiö Aamu

Metsäjätti

Ville Jankeris filmatisering av Miika Nousiainens roman landade nästan osannolikt träffsäkert mitt i debatten om stängningen av UPM:s fabrik i Jämsä. Med värme och humor skildras historien om Pasi som återvänder till sin hembygd för att sköta saneringen av ortens pappersbruk. Välspelad finsk feelgood med en samhällskritisk udd.

Jussi Vatanen och Sara Soulié spelar huvudrollerna i filmen "Metsäjätti". pasi och linda står vid fönstret i sin lyxlägenhet högst upp i ett höghus. Bild: Marek Sabogal

Mank

De flesta diskussioner om filmhistoriens klassiker landar i något skede i Orson Welles Citizen Kane från 1941. Men hur föddes den storyn egentligen? David Finchers svartvita smällkaramell återskapar skickligt 1940-talet - med en elegant twist. Ett måste för alla som älskar Citizen Kane, screwballkomedier och Gary Oldman. Kort sagt; en film för alla som älskar film.

Amanda Seyfried spelar Marion Davies. Amanda Seyfried i rollen som Marion Davies i filmen "Mank". Bild: 2020 NETFLIX INC.

Being a Human Person

Fred Scott tecknar ett ovanligt fint porträtt av den svenska stjärnregissören Roy Andersson. Ett porträtt som är långt mer än endimensionell hyllning till mannen som skapat ett eget formspråk. Här får man en fascinerande inblick i såväl skapandets vånda som det konkreta arbetet med filmen Om det oändliga.

Den svenska regissören Roy Anderssons film "Om det oändliga" hade premiär tidigare i höst. Roy Andersson sitter med en kaffekopp och tittar ut genom ett fönster. Bild: Cinema Mondo

*Filmerna som vi hade velat se men vars premiärer flyttat fram till nästa år:

No time to die

Wonder Woman 1984

Top Gun: Maverick

Se upp för Jönssonligan

