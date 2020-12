Pargasbor väntar på vaccinet mot coronaviruset: "Jag tänker ta vaccinet, så fort jag får det"

Bild: All Over Press

De Pargasbor Yle har talat med tänker alla ta vaccin mot coronaviruset. En pojke vaccineras. Bild: All Over Press

Vaccineringarna mot coronaviruset inleddes under måndagen i Åbo. Först vaccineras den vårdpersonal som arbetar med coronapatienter, men så småningom ska alla finländare som vill få vaccinet. Yle Åboland har talat med några Pargasbor om vad de tycker om att vaccinet nu är här.

- Jag väntar på det. Jag är ganska isolerad nu så jag bara väntar på att få träffa mina barnbarn sen. Jag hoppas att så många som möjligt tar det här vaccinet, säger Pargasbon Marita Beijar.

Även Pargasborna Simon Wikström och Johanna Kaarto är glada över att vaccinet nu kommer.

- Det är bra. Det ger en viss säkerhet. Jag tänker vaccinera mig för att skydda mig själv och andra omkring mig, säger Simon Wikström.

- Jag tycker det är jättebra. Jag tillhör själv riskgruppen och jag sköter min 80-åriga mamma som också är i riskgruppen. Jag tänker ta vaccinet, så fort jag får det, säger Johanna Kaarto.

Simon Wikström vill ta vaccinet för att skydda både sig själv och andra. Ung man på parkering. Bild: Carmela Johansson/Yle

"Isoleringen har varit en av de tyngsta sakerna"

Coronapandemin har gjort att mycket fått ställas in och att många lämnats ensamma. För de äldre generationerna har kanske just isoleringen varit en av de tyngsta sakerna under pandemin.

- För min mamma har kanske isoleringen varit det värsta, för hon vågar inte gå någonstans och är ensam hemma för det mesta, säger Kaarto.

- Jag brukar vara ganska mycket på kurser och föreningsmöten som ju har inhiberats nu, så det har varit lite tråkigt. Men jag är ganska van att vara ensam också, säger Beijar.

Även Pargasbon Märta Holmberg kommer att ta vaccinet så fort det är möjligt. Just nu är hon ändå tacksam över att bo i ett avlägset och glest befolkat land som Finland.

- Egentligen har vi haft det ganska bra då vi bor så här avsides. Värst har varit att inte få träffa barn och barnbarn. Men annars har det gått helt bra, säger Holmberg.

Även om coronapandemin varit tung har den också lett till nya och bättre vanor för en del.

- Jag sköter bättre om mig själv och jag har märkt att jag faktiskt trivs hemma ibland, säger Kaarto.

Märta Holmberg hoppas att vaccinet leder till att hon får träffa barn och barnbarn igen. Äldre kvinna på parkeringsplats. Bild: Carmela Johansson/Yle

"Förhoppningsvis kommer livet att normaliseras inom ett halvår"

Alla har ändå stora förhoppningar på vaccinet och att nästa år ska bli ett bättre år.

- Förhoppningsvis kommer livet att normaliseras inom ett halvår, när vi får tillräckligt många vaccinerade, säger Kaarto.

- Jag hoppas att det här hjälper oss att gå vidare och att vi får en bättre ekonomi nästa år. Hela världsekonomin har ju dragits ner på grund av det här, säger Wikström.

- Vi får hoppas att det lättar och att folk kan börja röra sig lite igen. Men det tar säkert sin tid innan alla har blivit vaccinerade och det blir normalt, om det någonsin blir riktigt normalt igen. Vi vet ju inte hur länge vaccinet skyddar eller om vi måste ta det på nytt i något skede, säger Holmberg.