Artisten Kevin Holmström älskar att spexa och sjunga: "Men rädslan att göra bort sig lurar ständigt bakom knuten"

Hur föds en speleman? Kevin Holmström, K:et i Humorgruppen KAJ, visste redan som barn att han ville stå på scenen.

I Vegas vinterpratare berättar han om sin stora kärlek till underhållning - och till nattgästen som kom för att stanna. Hur ordnar man bröllop under coronahösten 2020 och hur går det i så fall till?

Hur föds en speleman?

Kevin Holmström gillade att uppträda och spexa redan som liten. Hemma, hos farmor och på mammas jobb, varhelst det gavs en möjlighet.

Kevin uppträder för farmor. Ett ca treårigt barn står på en kökssoffa och sjunger i högan sky. Han har på sig en röd Musse Pigg-tröja. Bild: Privat

- Om man får uppträda tillräcklig mycket i ung ålder så lär man sig om både framgångar och bakslag och det är gynnsamt för utvecklingen, säger Kevin Holmström.

Och uppträda fick han, på allt från jultablåer och luciauppträdande i byskolan i Komossa via revyer och teater till små och stora scener runt om i Svenskfinland.

- Att stå på en scen och underhålla hör till det bästa jag vet!

Kevin är K:et i KAJ

Humorgruppen KAJ föddes när tre österbottniska pojkar insåg att deras hjärnor fungerar på samma sätt. Vänskapsbanden knöts redan under lågstadietiden.

- På en villaavslutning dök det upp en speciell pojke i granngården. Han var lika gammal som jag, men ändå i ålder med faffa mentalt - otroligt lillgammal. Det var Axel.

Axel Åhman är A:et i KAJ.

- En gång i lågstadiet for jag på disco till Maxmo. Axel var där med en kompis som jag hade hört mycket gott om. Sällan har jag varit så imponerad! Han kunde både slå volter och texterna till en massa låtar.

Det var Jakob Norrgård, J:et i KAJ.

- Jag tror inte att jag hade orkat sjunga och joxa om det inte var för de här två. Man behöver någon likasinnad, någon som säger att det är helt okej, värt nåt och att man inte är helt underlig.

"På väg på gig, alltid på väg på gig". Tre unga killar sitter i en grön bil och tittar mot kameran. I förgrunden Kevin Holmström, sedan Jakob och längst bort Axel Åhman. Bild: Privat

“Faran ligger och lurar under ytan”

Men varför håller man på med spex och sång, humor och dans?

- Risken ligger alltid där och lurar, att det blir en total flopp. Plötsligt står man där med byxorna nere och skäms, kallsvetten bryter ut och livsgnistan slocknar.

Varför utsätter man sig för det?

- Troligen bara för att jag inte vet något bättre. Inget känns så bra som när det lyckas. Men ibland funderar jag på priset.

Priset för att stå i rampljuset har lett till en släng av social fobi. Speciellt när Kevin har för mycket på gång.

- Jag får svårt att fokusera på något annat än att jag mår dåligt och det uppstår en negativ spiral som går allt djupare.

Även om Kevin har blivit bättre på att förutse reaktionen och förhindra den från att helt ta över, kommer ångesten ibland tillbaka.

- Jag har inte ännu haft förstånd att söka hjälp. Kanske är det något jag tar tag i 2021.

KAJ spelar på Jakobs dagarna i Jakobstad. “KAJ är humorgruppen som mårar och tutar ut na småskryp underhållning i Svenskfinland med jämna mellanrum.” Humorgruppen KAJ står på en scen med ett publikhav bakom sig och visar tummen upp. Bild: Privat

Att gifta sig mitt i en pandemi

Det finns annat i livet än spex och underhållning. Kevin träffade Lina och de fick snabbt upp ögonen för varandra.

- Varenda tanke hon serverade vidgade min världsbild en aning. Att vara med henne kändes tryggt och spännande på samma gång.

Paret förlovade sig och hösten 2020 skulle det bli bröllop. Men ett virus började sprida sig, Nyland spärrades av och i festlokalen hittades mögel.

- Ska man tro på tecken - att universum vill säga oss något - så hade vi tecken så det räckte och blev över.

Att ordna bröllop kan vara en verklig prövning för relationen. Det är många beslut som ska fattas och mycket stress.

- Men att bröllopsfixandet på grund av coronapandemin skulle bli mitt livs största moraliska dilemma - det hade jag aldrig kunnat tro.

Kevin och Lina fick varandra, de följde myndigheternas rekommendationer och dagen blev stämningsfull.

- Vad lever vi för om inte varandra? Vi fick fira kärleken och ett liv med varandra.

Kevin och Lina hyllas utanför Snappertuna kyrka. Ett brudpar kommer ut ur en gul träkyrka. Bröllopsgäster i finkläder kastar rosenblad mot den glada bruden och brudgummen. Bild: Frida Lönnroos

Vegas vinterpratare sänds i Yle Vega under nyårsveckan 28.12.2020–1.1.2021 kl. 10.03 och 21.03. På nyårsdagen 1.1 sänds Vegas vinterpratare i repris efter Tongåvan kl. 22.15.

Programmen publiceras på Yle Arenantidigt på morgonen samma dag de sänds.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.