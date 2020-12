Under de senaste månaderna har det ryktats om en landslagscomeback för Sveriges stora fotbollsstjärna Zlatan Ibrahimovic. I en intervju med Dagens Nyheter berättar förbundskapten Janne Andersson om hur han nu ser på situationen. Det är möjligt att Ibrahimovic och den tidigare landslagskaptenen Andreas Granqvist drar på sig den blågula tröjan i mars.

Zlatan Ibrahimovic meddelade under fotbolls-EM 2016 att han slutar i landslaget efter turneringen. Fem år senare är en comeback inte utesluten för den nu 39-årige AC Milan-anfallaren.

För en månad sedan meddelade Ibrahimovic i en intervju med Aftonbladet att han igen kan tänka sig att dra på sig landslagströjan.

– Jag saknar landslaget. Det är ingen hemlighet.

Sveriges förbudskapten Janne Andersson berättar nu i en intervju med Dagens Nyheter (bakom betalmur) om vad som hänt sedan dess. Efter att Ibrahimovic gläntat på landslagsdörren bestämde sig Andersson för att omedelbart beställa flygbiljetter till Italien.

– Jag åkte i princip med första bästa plan för jag ville hem till hustruns födelsedag. Jag ville åka ned för att snacka och se vad det kunde ge och det var jättebra. För mig finns det ingen prestige i sånt här utan när han öppnade upp på riktigt i samband med Guldbollen valde jag att åka ned.

Andersson och Ibrahimovic har ingen gemensam landslagsbakgrund, eftersom Andersson tog över som förbundskapten först efter EM-slutspelet 2016.

Sedan dess har Ibrahimovic följt landslaget på avstånd och uttalat sig i frågor gällande uttagningar.

I oktober 2019 antydde Ibrahimovic i Expressen att förbundskaptenen favoriserat spelare med svensk bakgrund i sina laguttagningar – en kritik som Andersson även tidigare fått svara på.

– I min värld är det helt befängt. Är det någonting jag står för är det att vi är lika mycket värda. Jag hatar all pennalism, översitteri eller rasism, säger Andersson nu till DN.

Andersson konstaterar att Ibrahimovic har rätt till sin åsikt.

– Han har aldrig sagt rasist. Hade han gjort det hade jag inte… Jag hade ju med spelare med invandrarbakgrund. Zlatan har sin syn på saker och ting, alla får ha sina uppfattningar.

– Självklart var vi inne på saker och ting som har hänt tidigare. Det Zlatan sa var att han kände igen sig själv från när han kom fram, han tyckte att han hade det svårare för han hade invandrarbakgrund.

I mars är det dags för VM-kvalmatcher mot Georgien och Kosovo och då kan Ibrahimovic, som är tidernas landslagsmålskytt med sina 62 fullträffar, vara tillbaka i landslaget.

Något definitivt besked har varken Andersson eller Ibrahimovic ännu kunnat leverera.

– Grunden är alltid att det är jag som tar ut laget. Det vi sa var att vi ska föra dialogen vidare, det är där det ligger.

– Vi har haft lite sms-kontakt. Vi hade vårt snack där nere och ska hålla kontakt framöver och sedan får vi se vad den dialogen kan mynna ut i. Zlatan har ju varit fantastiskt bra och det är ju enormt imponerande det han gör. Framför allt för varje år som går, han är snart 40 år, säger Andersson till DN.

Många trodde att svensken var inne på målrakan av sin karriär efter två bleka säsonger i Manchester United (2016–18) och två år i MLS-klubben Los Angeles Galaxy (2018–19) i USA.

För ett år sedan kritade Ibrahimovic på för sin tidigare klubb AC Milan och säsongen 2020–21 har allt gått som smort.

Efter 14 omgångar toppar AC Milan serietabellen. Ibrahimovic, som har varit skadad i en månad, har nätat i höstens samtliga ligamatcher. Saldot är tio mål på sex matcher och det räcker till en tredjeplats i skytteligan. Den toppas av Cristiano Ronaldo i Juventus som har gjort tolv mål på tio matcher.

Bild: ullstein bild - Pressefoto Ulmer/ All Over Press

Zlatan Ibrahimovic firar ett mål i AC Milans tröja. Zlatan Ibrahimovic firar ett mål i AC Milans tröja. Bild: ullstein bild - Pressefoto Ulmer/ All Over Press

I EM 2016 leddes Sverige av Erik Hamrén och då var spelet byggt kring och anpassat till Ibrahimovic. Utan tillgång till Ibrahimovic har Andersson tvingats utveckla ett spel med större fokus på det kollektiva tänket.

Det utgör ändå inget hinder för en stjärncomeback, utan Andersson är beredd att anpassa sig.

– Ta en sådan som Zlatan till exempel, han ska inte springa och glidtackla nere på egen planhalva, det är inte det han ska tillföra. Du kan aldrig få samma jobb från alla spelare, du måste anpassa spelet lite efter spelarna du tar ut, säger Andersson till DN.

Landslagsanfallaren Marcus Berg fick syrlig kritik av Ibrahimovic i Expressens intervju för ett drygt år sedan.

– Med all respekt: Marcus Berg? Hur många matcher har det gått nu? Han har inte gjort mål. 20 matcher? Han spelar fortfarande, sa Ibrahimovic.