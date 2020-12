Jokerit avslutade kalenderåret 2020 med att slå ärkerivalen SKA: ”De fastnade i startgroparna – men vi behöver fortfarande fler segrar”

Bild: Emil Hansson / All Over Press

Jokerit fick en riktigt fin avslutning på kalenderåret. Den tredje matchen på en vecka slutade i den tredje segern på lika många försök – och den här gången var det ingen annan än SKA som stod för motståndet.

– Tre matcher och sex poäng. En fin vecka för Jokerit, summerar tränaren Lauri Marjamäki enligt STT.

Maximal poängpott är väl ungefär så mycket man kan önska sig i ishockey. Att den tredje segern på lika många försök dessutom kom mot rivalen SKA gör den ännu sötare.

Veli-Matti Savinainen styrde in 1–0 i den första perioden och Jordan Schroeder satte in 2–0 i powerplay i andra. Mer än så krävdes inte i Helsingforsarenan då gästerna från S:t Petersburg endast fick in en reducering.

– De fastnade lite i startgroparna, då vi inledde starkt. Som lag var vi bättre i dag, säger målskytten Savinainen.

– Men vi vet att vi fortfarande behöver fler segrar. Så når vi också en bättre placering i tabellen, fortsätter han.

I och med segern steg Jokerit upp till femma i den västra konferensen. Matchen spelades utan publik.

– Vi saknar självklart fansen, säger Marjamäki.

Ilves tappade poäng – Lukko tog vara på läget

I FM-ligan steg Lukko tillbaka upp i delad ligaledning med Ilves då Raumolaget slog HPK med 2–1. Lukko låg under inför den sista perioden, där Andrei Hakulinen och Pavol Skalicky ändå såg till att fixa segern.

Ilves spelade också på onsdagskvällen, men åkte på förlust på hemmais mot Pelicans. Matias Maccelli satte in Ilves första mål redan i matchens första minut – men efter det blev det motigare.

Pelicans knep till slut segern med 3–2 efter straffar. Ryan Lasch satte in det avgörande målet i straffläggningen.

Ässät tappade i sin tur en tremålsledning mot KooKoo – men lyckades ändå knipa segern i förlängning.

Det var Nicolai Meyer som blev matchhjälte för björneborgarna.

Ishockeyligan fortsätter den 5 januari då Kärpät möter Jukurit hemma.

Resultat:

FM-ligan

Ilves–Pelicans efter straffar 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

KalPa–SaiPa 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

Lukko–HPK 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

Ässät–KooKoo efter förlängning 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 1–0)

KHL

Spartak Moskva–Dinamo Riga 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Avangard Omsk–Kunlun Red Star efter straffatr 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

Barys Nur-Sultan–Metallurg Magnitogorsk efter förlängning 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)

Jokerit–SKA 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

J: Anders Lindbäck 26/27 räddningar, Veli-Matti Savinainen 1+0, Jordan Schroeder 1+0, John Norman 0+1, Brian O'Neill 0+1, Henrik Haapala 0+1, Alex Grant 0+1

Torpedo Nizhni Novgorod–Lokomotiv Jaroslavl 6–5 (3–2, 2–2, 1–1)

LJ: Atte Ohtamaa 1+0, Teemu Pulkkinen 0+1.

Dinamo Minsk–Neftehimik Nizhnekamsk 4–5 (1–0, 1–4, 2–1)

NN: Jonas Enlund 0+2

Vitjaz Podolsk–Dinamo Moskva 1–5 (0–0, 0–3, 1–2)

DM: Juuso Hietanen 1+0

HK Sotji–Severstal Tjerepovetj 6–2 (3–0, 2–2, 1–0)