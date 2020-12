En hyresbostad som inte fanns, grov mobbning och en fisk som tittade på tv - en tillbakablick på år 2020 i huvudstadsregionen

På våren började vi med serien #frågahreg där vi låter er ställa en fråga som vi sedan försöker besvara. Vi har bland annat tagit reda på hur gator får sina namn och om det är okej att trappträna vid riksdagshuset. I det här avsnittet prövade vår Grankullareporter på att simma i Gallträsk, som historiskt varit smutsigt och övergött.

Under året har många bra frågor kommit in, tack för dem! Har du en fråga som du skulle vilja få besvarad? Här kan du skicka in den och se på alla de frågor som redan besvarats.