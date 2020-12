Filmproducenten Andrea Reuter: Min stora idol Tove Jansson är anledningen till att jag trots allt kom tillbaka till Finland

Som 11-åring ringde hon oanmäld på Tove Janssons dörr för att intervjua henne för en skolpjäs. Nu har hon gjort en succéfilm om Tove Janssons liv.

Hon skulle aldrig bli filmproducent och definitivt aldrig flytta tillbaka hem till Finland. Ändå har hon gjort just det – och mycket annat som hon lovat sig själv att aldrig göra. Men ett av sina ”aldrig” påstår hon att hon tänker hålla fast vid.

Filmproducenten Andrea Reuter är kanske mest känd för att ha producerat filmen Tove, som är Finlands Oscarsbidrag.

Nu vinterpratar hon om de många saker i livet som hon dyrt och heligt lovat sig själv att aldrig göra – men som hon ändå har gjort.

Hon har sprungit maraton, testat ayahuasca och åkt på retreat – trots att hon trott att hon aldrig skulle göra det. Helt klart var det också att hon aldrig skulle bli filmproducent.

– Jag hade sett hur mina vänner och bekanta som jobbade som filmproducenter slet som djur. Jag tyckte det verkade lite väl jobbigt, berättar filmälskaren Andrea.

Men så dök möjligheten upp att producera filmen Tove.

– Vad ska man göra när en sån chans dyker upp? Då måste man ju tacka ja. Det var bara att flytta hem till Finland.

Så Andrea flyttade tillbaka efter 20 år utomlands, trots att hon aldrig tänkt göra det.

Andrea tillsammans med Alma Pöysti som gör rollen som Tove Jansson. Med på bilden finns också kompisen Johanna Melin från Berlin, som jobbade med scenografin till filmen och samtidigt var inneboende på producenten Andreas soffa. Tre glada kvinnor sitter vid ett bord och skålar i champagne. Bild: Privat

Tove Jansson är Andreas stora idol

Andrea Reuter träffade Tove Jansson ett par gånger i sin barndom. Andrea och kompisen Johanna gick en dag på vinst och förlust och ringde på Toves dörr för att intervjua henne för ett skolprojekt.

– Hon bjöd snällt in oss och lät sig intervjuas. Hennes ateljé var enorm och i bakgrunden pysslade Too-ticki, minns Andrea.

När Andreas skolklass i Steinerskolan senare samma höst la upp skådespelet Kometen kommer, kom Tove på premiären.

– Hon höll ett fint tacktal och skrev också ett underbart tackbrev, som tyvärr har kommit på villovägar. Jag skulle betala mycket för att ha det kvar.

– Jag är säker på att Tove där använde sin underfundiga humor och fantastiska berättarförmåga, precis som i alla de brev vi läst i researchen för filmen.

Slapp emigrera till Ulan Bator

Med sina 3,6 miljoner euro är filmen Tove den näst dyraste film som producerats i Finland och den överlägset dyraste på svenska.

– Trycket var enormt på att det skulle bli bra, inte minst från mig själv. Man vill ju inte behöva flytta till Ulan Bator av skam, säger Andrea.

Processen beskriver hon som både fruktansvärt jobbig och fullkomligt underbar.

– Otaliga kvällar har jag legat vaken och försökt lösa problem som uppstått och jag har pendlat mellan att känna mig förtvivlad, tacksam, arg, glad och panikslagen.

I dag är Andrea lättad.

– Vi filmproducenter är handelsresande i känslor, så jag antar att det hör till och är bra att känna så mycket. Det blev inte bara en färdig film utan faktiskt en film som jag är otroligt stolt över.

Andrea på galapremiären av filmen Tove, tillsammans med sina brorsdöttrar Svea och Selma. En festklädd mamma med sina festklädda barn på röda mattan framför en filmplansch. Bild: Privat

Ett av sina ”aldrig” tänker hon stå för

Med åren har Andrea Reuter lärt sig att aldrig säga aldrig. Men ett av sin aldrig tänker hon hålla fast vid.

– Jag är medvetet barnfri och har valt att leva ett liv maxat av upplevelser, resor, fest och spännande jobbuppdrag. I den ekvationen passar egna barn och familj inte riktigt in och jag är nöjd med mitt beslut att aldrig skaffa det.

Istället går hon ”all in” i sin roll som faster och gudmor.

– Det betyder enormt mycket för mig att vara en cool faster för mina brorsdöttrar och en förebild för mina gudbarn. Att vara den som inte har någon pojkvän och är nöjd med det, att helt enkelt vara en vuxen vän som visar att man kan leva sitt liv på andra sätt.

