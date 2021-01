296 nya coronafall under det senaste dygnet – antalet coronatester har halverats

Institutet för hälsa och välfärd oroar sig över att finländarna testat sig i mindre utsträckning under julhelgen. Sjuksköterska i skyddsdräkt och tomteluva tar coronatest på brunhårig kvinna med glasögon. Bild: DPA / Lehtikuva

Finland har registrerat 296 nya coronavirusfall, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Antalet nya fall är störst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Antalet nya fall av coronavirus har sjunkit i hela Finland under den senaste tvåveckorsperioden med runt 2 000 fall.

Under de senaste två veckorna har färre än 70 personer smittats av coronaviruset per 100 000 invånare. Incidenstalet är högst i Egentliga Finland, där 134 per 100 000 invånare insjuknat. På andra plats kommer Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt med incidenstalet 125.

Sammanlagt har Finland nu registrerat 36 403 coronavirusfall. Av de insjuknade har 80 procent tillfrisknat, enligt uppgifter från onsdagen.

Antalet dödsfall följs inte upp på veckosluten. I går på nyårsafton var dödstalet 561.

Överläkare Taneli Puumalainen hoppas att finländarna skulle orka coronatesta sig också under helgerna. Överläkare Taneli Puumalainen i en mörk kostym och slips. Han har på sig ett engångsmunskydd. Bild: Petteri Sopanen / Yle

Antalet virustester har sjunkit med hälften



Institutet för hälsa och välfärd oroar sig över att finländarna testat sig i mindre utsträckning under julhelgen. Mellan julafton och den 27 december minskade antalet coronatester med hälften, jämfört med de senaste två veckosluten före det.

Nästan 32 000 finländare har ändå testat sig mellan julafton och den 27 december.

Överläkare Taneli Puumalainen påminner medborgarna i ett pressmeddelande om att man ska söka sig till test direkt då man upplever coronasymptom.

"På så sätt går det att förebygga att också andra smittas", skriver Puumalainen.

Man måste inte coronatesta sig i sin egen kommun. Kommunerna är dessutom skyldiga att sköta coronatesterna också under helger och veckoslut.