Dekanus Fritjof Sahlström: Jag sörjer min fru och är bubblande nykär – samtidigt

Fritjof Sahlström förlorade sin fru Leena för snart två år sedan och sorgen och saknaden är stor. Hans ungdomskärlek Ansu kondolerade med ett kort och i dag är de ett par.

Professor Fritjof Sahlström blev änkling och ensam med sina tre barn när hustrun Leena dog i cancer i januari 2019.

I sitt vinterprat delar han öppet sin anhörigberättelse och de insikter han fått – det ryms både ny och gammal kärlek i en människa.

Då Fritjof Sahlström blev änkling fick han stort stöd av vänner och bekanta.

– Jag fick många kort, blommor, WhatsApp-meddelanden, Facebookhjärtan och telefonsamtal. Kramar. Blickar. Tröst. De bar mig. Utan alla vänner skulle ingenting ha gått, säger han.

Men när det värsta hade hänt och det gått en tid, träffade Fritjof en ny partner.

– Det gick inte riktigt att få ihop det här med att jag sörjde Leena och samtidigt kände en bubblande förväntan över att ha träffat en ny.

Att skiljas är att dö – och ändå inte

Det började med ett kondoleanskort. Som blev en lunch, som blev en promenad, som blev tusentals meddelanden som blev delad vardag.

För att navigera i den nya vardagen läste professorn skilmässoböcker.

– Jag läste Rachel Kusks små romaner om hur förhållanden tar slut. Jag lyssnade på Melissa Horns skilsmässoskivor.

Han pratade också med en kompis som träffat en ny, skilt sig, och nu också försökte få ihop sitt gamla liv med det nya.

– Jag tänkte att det är ju ungefär lika. In i en vardag som funnits och formats av mig och Leena och barnen kommer en ny person och så skaver och gnisslar det lite, berättar han.

Att vara frånskild och änkling är helt annorlunda

Men snabbt insåg han att han hade fel.

– Det är inte samma sak att vara frånskild som att vara änkling.

Den man lämnat, eller blivit lämnad av, finns ju fortfarande.

– Om vi hade skilt oss med Leena kunde barnen ha fortsatt att träffa henne.

Om han hade skilt sig från Leena hade hon själv kunnat fortsätta vara länken mellan honom, barnen och sina släktingar.

– Hennes underkläder skulle finnas i ett nytt hem, istället för i mitt klädskåp. Hennes handskrivna lappar skulle inte finnas kvar på det som nu är mina och Ansus frysburkar och fröpåsar, för hon skulle ha tagit dem med sig.

Det ryms både gammal och ny kärlek i en människa

Fritjof Sahlström understryker att han inte är bitter. Allt som har med Leena att göra är fortfarande uppskattat och ihågkommet och viktigt.

– För barnen, för föräldrarna, för syskonen, för vännerna, för familjen. Och för mig, säger Fritjof.

Men också den nya kärleken måste beredas plats. Det är inte helt okomplicerat att komma in i ett färdigt sammanhang.

– Nu ska det där sköra och gamla som har kvar sin historia men saknar framtid också rymma någon ny. Som bara genom att vara där påminner om hur olika allt är.

Fritjof säger att det ryms både gammal och ny kärlek i en människa.

– Det betyder inte att de varje dag och varje ögonblick kan samsas på ett enkelt sätt. Men jag vet att de båda behövs, säger Fritjof Sahlström.

Fritjof är professor i pedagogik och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.

