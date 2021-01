"Han hade sirap i fötterna" – svenske målvakten sågas efter USA-förlusten, förbundskaptenen oroad inför klassikermötet

Hugo Alnefelt på knä då pucken går in i nät.

Hugo Alnefelt hade det tufft mot USA. Hugo Alnefelt på knä då pucken går in i nät. Bild: AFP / Lehtikuva

Juniorkronorna avslutade gruppspelet med en tung förlust mot USA och får möta Finland i kvartsfinal. Målvakten Hugo Alnefelt pekas ut som syndabock efter nederlaget och förbundskaptenen Joel Rönnmark medger att han måste fundera noga på morgondagens målvaktsval.

Det blev en klar förlust med siffrorna 0–4 mot USA för Sverige i den avslutande JVM-gruppspelsmatchen. Efter två raka förluster blir det därmed ett klassikermöte med Finland i lördagskvällens kvartsfinal.

Svenska tidningar beskrev förlusten som en ”mardrömsmatch” och det var särskilt målvakten Hugo Alnefelt som fick ris.

– Det svenska målvaktskaoset, lyder Aftonbladets rubrik.

USA fick en drömstart på matchen genom två aningen billiga mål. 1–0 kom då Drew Helleson stod bakom den förlängda mållinjen och slängde in en puck mot mål, och pucken slank in via Alenfelt. Trevor Zegras ökade på ledningen efter att Alnefelt lämnat en lucka ovanför axeln vid främre stolpen.

– Alnefelt vilade förra matchen. Han borde vara pigg. Men det är som att han har sirap i fötterna. Det är en mardrömsperiod för honom, sa Viaplays expert Erik Granqvist, som tyckte att båda målen var Alnefelts fel.

Alnefelt byttes ut i början av den andra perioden då ställningen var 0–4. Ersättaren Jesper Wallstedt höll sedan nollan.

Juniorkronornas förbundskapten Joel Rönnmark erkände att målvaktsposten är ett frågetecken inför Finlandsmatchen.

– Vi har tryck på målvaktssidan, kommenterade tränaren till TT enligt STT.

– Vi måste fundera på saken över natten. Jag ska diskutera situationen med målvakterna och de andra tränarna. Sedan får vi se hur laguppställningen blir.