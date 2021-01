Torgparkeringen i Åbo - så här såg beslutsprocessen ut 1990-talets mitt: Företaget Turun Toripaikoitus grundas av Tapiola, Kapiteeli, SOK och TOK, börjar planera en underjordisk torgplanering men planerna strandar. 2001: Försök att koppla ihop bygget av nya biblioteket, Österbladska tomten och torgparkeringen. 2006: Parkeringsbolaget Turun Toriparkki grundas, avser att bygga ett parkeringshus för 600 bilar under Salutorget. 2008: Namninsamling med 13 000 underskrifter kräver folkomröstning om torgparkeringen, men fullmäktige röstar ner förslaget. 2009: Stadsfullmäktige godkänner stadsplaneändringen. 2010: Åbo förvaltningsdomstol upphäver beslutet som lagstridigt pga bristfälliga utredningar. 2012: Stadsfullmäktige beslutar med rösterna 34-33 att godkänna detaljplaneändringen av Salutorget. Åtta besvär lämnas in mot beslutet. 2014: Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvären mot detaljplaneändringen av Salutorget. 2017: Åbo förvaltningsdomstol förkastar besvären mot hyreskontraktet mellan Åbo stad och Turun Toriparkki gällande tomten. Föreningen Vårt Åbo anser att årshyran på 70 000 euro för det underjordiska markområdet är under marknadspris och kan uppfattas som gynnande av enskilt företag. November 2017: Torgparkeringen i Åbo får bygglov. 2018: Det förberedande arbetet kring torgparkeringen inleds med stora arkeologiska utgrävningar. Mars 2018: Taxistolpen och parkeringsplatserna längs Universitetsgatan vid Salutorget försvinner. April 2018: De arkeologiska utgrävningarna på Salutorget inleds. Maj 2018: Torghandeln flyttas intill den ortodoxa kyrkan. Juni 2018: Taaleri meddelade att finansieringen är klar. Augusti 2018: Stadsstyrelsen godkänner utredningen.