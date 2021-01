Borgå 675 år firas med ljuskonst och coronavänligt program

I år fyller Borgå 675 år och firandet börjar genom att staden pryds av ljuskonst.

Startskottet för jubileumsfirandet var under nyårsafton då ljuskonstverket på gångbron tändes.

Verket har planerats av Samuel Mäki-Kettula och finns till för att fira stadsbilden. Under högtider kommer ljuskonstverket att lysas upp enligt olika teman.

Jubileumsfirandet påbörjas ordentligt i februari när ljusfestivalen Borgå Ljus sätter stopp för vintermörkret.

– Under tre dagar kommer det att finnas ljusinstallationer och olika ljudlandskap på olika håll i staden, berättar Sini Kallio, som är kulturkoordinator för Borgå stad.

Tillsammans med en arbetsgrupp planerar Kallio programmet för jubileumsåret.

Sini Kallio ansvarar för att koordinera jubileumsåret. Sini Kallio Bild: Sini Kallio

Borgå Ljus håller på från och med den 12 till den 14 februari 2021. Festivalen är gratis och de som är intresserade kan strosa runt och beundra de olika konstverken, som kommer att placeras kring centrumområdet i Borgå.

Lokala aktörer deltar också i ljusfestivalen med eget innehåll.

Konstfabrikens dansskola kommer att hålla program, Hammars SEO kommer att ställa ut en Citroen Camionette från år 1976 upplyst med ledljus, och om vädret tillåter arrangeras även en lasershow från Sågholmarna.

Mera information om programmet för ljusfestivalen hittas på Borgå stads hemsida.

I oktober tävlar unga musikartister

Förutom ljusfestivalen kommer det också att dyka upp en hel del andra evenemang under året. Ett av de evenemangen är Borgå cellotävling 2021.

– Cellotävlingen är riktad till unga musikartister.

Tävlingen har serier för barn och unga i åldersgrupperna 10–12, 13–15 samt 16–19 år, och kommer att äga rum den 21–24 oktober 2021 på Konstfabriken.

Arrangörerna för evenemanget är Jousiakatemia, Borgå stad och Borgånejdens musikinstitut.

Ingen jubileumsfest på grund av corona

Trots att det är jubileumsår kommer det inte att ordnas någon födelsedagsfest till Borgås ära.

– Det är svårt att planera någon större fest nu på grund av corona.

Kallio säger att arbetsgruppen för Borgå 675 beaktar coronaläget i planeringen av årets program.

– Vi satsar istället på andra evenemang, som vid behov kan ordnas virtuellt på distans eller som kampanjer, tävlingar och olika utmaningar.

Under det här jubileumsåret kommer det med andra ord att dyka upp fler coronavänliga evenemang.

– Cellotävlingen i oktober är ett evenemang som är möjligt att ordna på distans.

Hur kan Borgåbor delta i jubileumsfirandet?

– Alla Borgåbor bjuds in för att fira jubileumsåret och uppmanas att delta i de olika händelserna.

På Borgå stads hemsida kan man anmäla ett eget evenemang för att fira jubileumsåret.

Genom att fylla i anmälningsblanketten för jubileumsprogram får man rätten att använda det blåvita jubileumsmärket för Borgå 675 i sitt egna projekt eller evenemang.

Därmed blir man en del av jubileumsprogrammet.

– På det här viset bygger vi upp programmet för jubileumsåret.

På stadens hemsida finns det även en evenemangskalender dit alla olika händelser för 2021 läggs in. Vid evenemangen som firar Borgå 675 står jubileumsmärket.

Borgåbor kan anmäla egna evenemang för att fira jubileumsåret. Folk går i Gamla stan i Borgå Bild: Milena Hackman / Yle

En utmaning för Borgå 675 arbetsgruppen

– Det är såklart en utmaning, med tanke på jubileumsåret, att inte på traditionellt vis kunna planera några fysiska evenemang.

Kallio tror ändå att året kommer att kunna firas i typisk jubileumsanda genom olika virtuella evenemang samt kampanjer och gärningar.

– Jag har förväntningar på att Borgåborna kommer att ta till sig jubileumsåret och aktivt delta i det här unika årets händelser.

Traditionen för att fira jubileumsår går tillbaka till 1846, då Borgå firade sin trehundrade årsdag. Jubileumsår har alltså firats sedan dess, i 175 års tid, var tjugofemte eller femtionde år.

– Att Borgå fyller 675 år gör det till ett enastående år.

Tills vidare är det ännu lite oklart vad året för med sig i form av händelser och evenemang.

– Programmet byggs upp under årets gång, så till och med så sent som i december 2021 kan man komma med och delta i jubileumsfirandet. Anmälan för evenemang kommer i stort sett hållas öppen under hela året.