Juniorlejonen får spela om medaljer i Kanada – sköna vändningen mot Sverige ett faktum i sista minuten: "En stor seger"

Finland får spela semifinal i junior-VM i ishockey efter att ha slagit Sverige med 3–2 i kvartsfinalen. Juniorkronorna gick upp i tvåmålsledning i första perioden – men det blev finländska glädjescener på slutet efter ett avgörande med 23 sekunder kvar.

Både Finland och Sverige kom till lördagskvällens rafflande kvartsfinal med förluster i färskt minne. Juniorlejonen slutade på andra plats i sin grupp, efter att ha följt upp tre raka vinster med en klar förlust mot Kanada.

Juniorkronorna hade i sin tur förlorat mot både Ryssland och USA i sina senaste matcher – och grupptreans förbundskapten Joel Rönnmark utlovade ett revanschsuget lag i kvartsfinalen.

Finland inledde den första perioden rätt piggt, men Sverige tog över kommandot. Efter en knapp kvart åkte Lucas Raymond upp längs med vänsterkanten av anfallszonen, gjorde en passfint, för att direkt efteråt pricka upp pucken i nättaket med ett vasst handledsskott bakom en skymd Kari Piiroinen.

När Samuel Helenius strax senare fick sätta sig i utvisningsbåset fortsatte eländet för Juniorlejonen.

De finländska backarna hade inte gjort sin hemläxa och gav Elmer Söderblom på tok för mycket utrymme framför målet i powerplay. Den storväxte anfallaren kunde därför bjuda på samma drömmål som han gjorde mot Tjeckien, genom att föra pucken mellan benen och lyfta den i nättaket från närhåll.

– Vi scoutade dem innan och visste att de finska backarna skulle vara ganska högt uppe, vilket betydde att jag skulle få mycket yta, sa Söderblom till svenska TV6 i periodpausen.

Sverige fick fira två gånger i den första perioden. Juniorkronorna firar mål. Bild: Pasi Mennander // Suomen Jääkiekkoliitto

Kvitteringen bortdömd

I den andra perioden arbetade sig Finland in i matchen. Fem minuter in i perioden fick man utdelning, då Eemil Viro kom in med fart, väggpassade med Brad Lambert och hittade sedan Henri Nikkanen som nätade med direktskott.

– Vi förstod alla att första perioden inte var tillräckligt bra, vi var för försiktiga, sa målskytten Nikkanen i Dplays sändning i den andra periodpausen.

Strax senare såg Finland ut att ha kommit ikapp efter att Aku Räty satt pucken i mål efter ett nytt mönsteranfall. Men de svenska tränarna var på alerten och utmanade domslutet – och målet dömdes bort för offside.

Mittenakten var ändå Juniorlejonens. Bland annat Anton Lundell hade lägen och den allra bästa chansen kom alldeles på slutet. Mikko Petman fintade in sig framför det svenska målet, men Hugo Alnefelt fick benet framför finländarens skott med backhand.

Svenska och finländska spelare jagar puck. Bild: Pasi Mennander // Suomen Jääkiekkoliitto

Mäktiga vändningen – med 23 sekunder kvar

I den tredje perioden fortsatte Juniorlejonen att etablera tryck i den svenska zonen. Hugo Alnefelts mål pepprades med skott, men Sverige höll undan – ända tills det var dags för finländskt powerplay med halva perioden kvar.

Ville Heinola snurrade runt på blålinjen och hittade Anton Lundell, och lagkaptenens dragskott överlistade Alnefelt i motståndarkassen.

Matchen såg reda ut att gå mot förlängning, men den finländska anfallstrion med Anton Lundell, Roni Hirvonen och Mikko Petman arbetade frenetiskt i den sista minuten och skapade farliga chanser.

Den hårda pressen fick ett lyckligt slut. Roni Hirvonen gick köksvägen och avgjorde matchen med 23 sekunder kvar.

– I 40 minuter spelade vi utmärkt hockey och skapade många chanser. Man börjar tänka på vändningen mot Kanada i JVM-kvartsfinalen år 2016, sade en Juniorlejonlotsen Antti Pennanen.

– Det här var en stor seger, vi har växt som lag under turneringen och jag är stolt över både spelarna och tränarteamet.

Semifinalerna spelas under natten till tisdagen. Motståndaren klarnar senare under natten.

Resultat, JVM-kvartsfinaler:

Finland–Sverige 3–2 (0–2, 1–0, 2–0)

14.28 0–1 Lucas Raymond (Albert Johansson)

16.05 0–2 Elmer Söderblom (Lucas Raymond) pp

25.32 1–2 Henri Nikkanen (Eemil Viro, Brad Lambert)

51.03 2–2 Anton Lundell (Ville Heinola) pp

59.36 3–2 Roni Hirvonen

