Gitarren över Bodomsjön har tystnat

Lasse Grönroos följde med Children of Bodom sedan starten. Alexi Laiho ilive Lasse Grönroos kommenytarstemplat med Lasses ansikte. Bild: Grafik: Lasse Grönroos

I skrivande stund svämmar mitt Facebook-flöde över av sorgeinlägg av människor som minns Laiho. Skivbolagsfolk, musiker, management-kolleger, fans och vänner sörjer hans bortgång.

Alexi Laiho föddes 1979 i Esbo och var blott 14 år gammal då han grundade bandet Children of Bodom. Det miljonsäljande bandet skulle bli ett av de största finska exportbranden utomlands tills bandet hängde upp gitarrerna för gott år 2019.

Låten Are you dead yet har spelats över 31 miljoner gånger på Spotify.

Alexi Laiho var en liten kille men stor rockstjärna. Alexi Laiho poserar Bild: Terhi Ylimäinen

Jag kände inte Alexi Laiho personligen men jag följde med COB sedan de gav ut sin debutskiva Something Wild 1997. Skivan gavs ut av det finska skivbolaget Spinefarm Records och den var en omedelbar succé.

Bandet fick turnera med stora namn som till exempel Hypocrisy och Dimmu Borgir.

Laiho levde som han spelade: hårt och snabbt

Två gig jag spontant minns var COB inför tusentals fans på Graspop-festivalen i Belgien 2009 och på Tuskas huvudscen 2014.

Framgångarna växte med åren och flera av deras album var listettor hemma i Finland och de fick också listaplaceringar på Billboard top 200-listan i USA.

Alexi Laiho levde och spelade hårt. Alexi Laiho på scen med gitarr sträcker ut händerna. Bild: � juha metso/All Over Press

Laiho levde som han spelade: hårt och snabbt. När han spelade var det rakbladsvassa riff och en sång som lät som någonting mitt emellan en cirkelsåg och dödsmetallgrowling.

Deras synthdrivna hjälte-speed-death metal blev en framgångssaga också utanför Finlands gränser.

Men Children of Bodom var inte bara kända som ett hårt band. De flaggade också öppet för mer traditionella blåvita avigsidor av musikbranschen: de hade rykte som sig att vara det hårdast supande bandet i branschen.

Bandets sprit-rider var ökänd. Det var inga små mängder brännvin de krävde backstage.

Laiho var föga överraskande sedermera tvungen att minska på krökandet.

Det var ingen hemlighet att Alexi Laiho inte mådde så bra. Hans taniga gestalt var ett bekant inslag på konserter, festivaler och backstageområden, alltid lika kritvit i ansiktet men vänlig mot alla fans.

De flaggade också öppet för mer traditionella blåvita avigsidor av musikbranschen

Laiho hade länge haft problem med hälsan. Alexi Laiho i svart mössa. Bild: Jussi Mankkinen / Yle

Som frontman var Alexi Laiho en energisk showman men då man intervjuade honom var han artig men lågmäld och ganska inbunden.

Jag minns en gång då vi gjorde en intervju med sångerskan Kimberly Goss från Sinergy i Metallväktarna i X3M:s studio och hon i förbifarten nämnde att "Alexi körde mig hit, han sitter och väntar nere i bilen".

Goss och Laiho var gifta 2002-2004 och det kändes smått roande att den vilda gitarristen inte vågade komma upp och vara med i intervjun.

Alexi Laiho live i Tyskland 2017. Alexi Laiho spelar gitarr live. Bild: ullstein bild - Jazz Archiv Hamburg/ All Over Press

Förutom Children of Bodom spelade Laiho också längre eller kortare perioder i banden The local band, Kylähullut, Sinergy, Thy Serpent och Impaled Nazarene.

Laiho hade också i en framträdande roll som gitarrist i olika projekt, t.ex. spelade han år 2015 gitarr på Randy Rhoads-tributskivan Immortal Randy Rhoads. Låten var Mr. Crowley.

2015 framförde hundra gitarrister Laihos komposition 100 Guitars from Hel på Senatstorget under Helsingfors festspel.

Med åren såg han allt mer tärd och utmärglad ut. Hoppas han befinner sig på ett bättre ställe nu.

Vila i frid Alexi.