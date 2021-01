Heavybandet Children of Bodoms Alexi Laiho har dött

Gitarristen Alexi Laiho har dött, står det på hans officiella Instagramkonto. Han blev 41 år gammal.

Laiho, som är känd för sin roll som gitarrist och sångare i det finländska bandet Children of Bodom, dog i sitt hem i Helsingfors förra veckan.

Han hade haft hälsoproblem sedan några år tillbaka, står det i inlägget. Dödsorsaken anges inte.

Efter att Children of Bodom splittrades år 2019 grundade Alexi Laiho bandet Bodom After Midnight. Bandet har spelat in sånger och en musikvideo, som enligt inlägget kommer att släppas trots Laihos död.

Laihos vänner är bestörta:

- Vi är förkrossade över att vår kära vän och bandmedlem gick bort så snabbt. Det finns inga ord för det vi känner, säger Daniel Freyberg, Mitja Toivonen och Waltteri Väyrynen från Bodom After Midnight i ett pressmeddelande.

Laiho kommer att begravas i kretsen av sina närmaste, säger systern. .

Öppna Instagram-inlägget