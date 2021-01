Dottern Isa var genast ivrigt med på noterna. Eftersom också hennes förskola var på distans så började Isa hjälpa sin mamma med distansundervisningen.

Isas specialitet är ”Grej of the day” – ett undervisningskoncept där läraren skapar en mikrolektion med spännande fakta om ett visst tema. Ela filmar och Isa är framför kameran och berättar påläst fakta om till exempel tigrar, moln, hur snabbt naglar växer… Grej of the day kan handla om nästan vad som helst.