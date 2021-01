Georgia går till senatsval under spänd stämning i dag – Proud Boys-ledare gripen inför demonstrationer för Trump i Washington

Proud Boys-ledaren Enrique Tarrio greps inför de massiva protester som väntas i Washington under tisdag och onsdag. En man klädd i svart håller en megafon i handen. Han har solglasögon, felvänd keps och skottsäker väst. Bakom honom syns en kvinna och två män och i bakgrunden fasaden till ett hus. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Medan delstaten Georgia går till senatsval, förbereder sig USA:s huvudstad Washington för våldsamheter. Nationalgardet har kallats till staden för att hjälpa lokala polisstyrkor medan polischefen uppmanar demonstranterna att lämna vapnen hemma.

Stämningen trappas upp i Washington. Folk från olika delar av USA har rest till huvudstaden på president Donald Trumps uppmaning för att demonstrera mot valresultatet i presidentvalet.

Under måndagen greps ledaren för den högerextrema politiska gruppen Proud Boys, Enrique Tarrio, som också skulle delta i en av demonstrationerna, skriver tidningen the Guardian.

Tarrio anklagas nu bland annat för vapenbrott samt för att ha förstört egendom. Tarrio ska ha rivit ner en Black Lives Matter-flagga från en historisk svart kyrka i december.

Demonstationen som ordnades i Washington efter presidentvalet i december slutade i våldsamheter. En folkmassa demonstrerar med plakat och amerikanska flaggor i händerna. Flera har röda MAGA-kepsar på sina huvuden. I bakgrunden syns träd. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Tarrio anklagas dessutom för att ha innehaft högkapacitetmagasin med kapacitet för tio rundor av patroner.

Trump uppmanar till protester

FBI rapporterar att man har utrett Tarrios handlande vid den svarta kyrkan som ett hatbrott. Gripandet av Tarrio skedde dagen innan stora pro-Trump demonstrationer väntas i Washington.

Det är Proud Boys som, tillsammans med andra högeraktivister, arrangerar demonstrationen som går av stapeln samma dag som den amerikanska kongressen röstar för att bekräfta Joe Bidens vinst i presidentvalet i november.

I söndags rapporterades om hur president Donald Trump försökte pressa delstaten Georgias valansvarige Brad Raffensperger att hitta 11 000 röster som skulle ge vinsten i delstaten till Trump istället för Biden.

Nu, bara tre veckor innan Joe Biden ska sväras in som USA:s fyrtiosjätte president, har Trump uppmanat sina anhängare att fortsätta protestera mot valresultatet i presidentvalet.

Joe Biden var med och kampanjade för demokraterna John Ossoff och Raphael Warnock i Georgia. En man klädd i svart kappa och blå skjorta står med händerna utstäckta. Han har ett svart munskydd där det står Vote samt svarta solglasögon. Hans hår är vitt. I bakgrunden syns en enorm amerikansk flagga.

Under en debatt inför presidentvalet i september ombads president Trump att fördöma gruppen Proud Boys och andra högerextrema grupper kopplade till vit makt-rörelsen. I stället för att fördöma gruppen uppmanade Trump dem ungefär att stå redo då han sa “Stand back och stand by”.

Upp till 15 000 demonstranter väntas delta

Tre olika demonstrationer planeras i Washington under tisdag eller onsdag och myndigheter i delstaten uppskattar att till och med 15 000 personer kan delta i demonstrationerna. Det här sker medan coronaläget i USA fortfarande är mycket allvarligt.

Donald Trump besökte Georgia inför valet och han har på Twitter uppmanat republikaner att rösta på de republikanska kandidaterna Perdue och Loeffler. En man i blå kostym, svart kappa, vit skjorta och röd slips. Hans hår är orangeaktigt. Runt honom är det mörkt.

Trump har under helgen twittrat att demonstrationen kommer att vara historisk och att han själv kommer att vara på plats.

I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Enligt tidningen Washington Post varnar experter som studerat extremhögern för att Washington, där demonstrationer tidigare främst varit fredliga, nu också kan bli scen för våldsamma sammandrabbningar mellan extremhögern samt dess motdemonstranter.

Att bära vapen är förbjudet i Washington

Washingtons borgmästare Muriel Bowser har bett om hjälp från nationalgardet för att behålla lugnet i staden. Hon har dessutom uppmanat invånare i staden att hålla sig borta från stadens centrum där de största demonstrationerna väntas gå av stapeln.

Omkring 15 000 demonstanter väntas till Washinton. Borgmästare Muriel Bowser uppmanar invånare i staden att hålla sig borta från centrum. En kvinna i kritstrecksrutig kavaj och ljusrosa skjorta talar i en mikrofon. Hon har på sig ett blått munskydd. Bakom henne syns en amerikansk flagga.

– Vi uppmanar invånare i staden att undvika personer som rest hit för demonstrationer och som letar efter konflikter och sammandrabbningar, sa Bowser.

Stadens polischef Robert Contee varnade på måndagen demonstranter från att ta med sig vapen till demonstrationerna.

– Det finns folk som har för avsikt att komma till vår stad beväpnade. Vapen är strängt förbjudna, sa polischefen.

Den som bär vapen under demonstrationerna kan gripas, enligt Contee.

Marsch för Trump ordnas på onsdag

Under liknande demonstrationer tidigare har polisen spärrat av Black Lives Matter Plaza och det är möjligt att det sker igen under tisdagens och onsdagens protester.

Avspärrningen har ändå tidigare gjort att konfrontationer mellan Trumpanhängare och motdemonstranter istället skett på omliggande gator.

En av de tre demonstrationerna i Washington kommer att hållas vid parken the Ellipse som ligger söder om Vita Huset.

Proud Boys är en av organisationerna som ligger bakom demonstationerna i Washington. President Donald Trump har tidigare uttryckt sitt stöd för den högerextrema organisationen. Män i svarta och gula tröjor poserar för kameran. En person har en megafon, en annan en gul och blå flagga. De står mitt i en demonstation.

Demonstrationer kommer att hållas både på tisdag kväll och under hela onsdagen. På onsdag planeras även en marsch till Kapitoliumbyggnaden.

Bland andra chefsåklagaren från Texas, Ken Paxton, och den republikanske politiske konsulten Roger Stone väntas delta.

Enligt experter kan Washington bli arena för flera våldsamma demonstrationer i framtiden. Fyra personer, tre män och en kvinna på en demonstration. Kvinnan håller en skylt i handen, två av männen har någon typ av störar. En man bär munskydd.

Källor: the New York Times, the Guardian, the Washington Post.