Kolumn: Syntax error efter en fotbollshöst som var upp och ner – den här säsongen slås verkligen inga rekord i uppfinningsrikedom

Märklig fotbollshöst? Manchester United delar serieledningen i Premier League.

Första delen av ligasäsongen i England kunde knappast ha fått en mer talande slutpunkt. Southampton slog Liverpool, Jürgen Klopp klagade och läget i Premier League-tabellen spetsades till på nytt.

För att summera hösten i Fotbollseuropa högst kortfattat:

Det är verkligen ingen skräll att den här coronakantade fotbollssäsongen är annorlunda, för att uttrycka det fullständigt uppenbara. Men att den skulle utveckla sig så här pass mycket åt ett oväntat håll?

Hela övre halvan i England inom sju poäng.

Atlético Madrid i täten i Spanien med ett jätteläge att vinna titeln.

AC Milan i topp i Italien – och Juventus klart efter under Andrea Pirlos debutår.

Lyon och Lille i delad serieledning i Frankrike.

Slås inga rekord i uppfinningsrikedom

Vi måste låta blicken vandra över Europa och stanna till i Tyskland för att hitta något tryggt och normalt. När brickor har fallit och storheter är i trångmål på andra håll, leder Bayern München den tyska ligan och ser ut som den största favoriten i Champions League-slutspelet.

I övrigt är det upp och ner och hit och dit – välkomnande och lite befriande efter ligasäsonger som brukar följa en snitslad bana. Däremot är det här ingen säsong där det slås rekord i uppfinningsrikedom eller taktiska finesser.

Roten till den något torftiga anrättningen är lika given som tröttsam, och den orsaken börjar med bokstaven c.

Precis före jul skrev Sky Sports att Premier League-säsongen är den mest öppna och oförutsägbara i ligans historia. Storklubbarna tappar poäng på de mest överraskande ställen, inget lag har den där "höga lägstanivån".

I december kom den första engelska ligaomgången på tolv år då inget av "Bix Six"-lagen Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United och Tottenham vann sin match.

Svår tabellmatematik

En icke-existerande försäsong, ett extremt tajt matchprogram för de största klubblagen med spel i ligan, cuper och Europa samt skador på nyckelspelare.

Där är tre tydliga orsaker till att tabelltoppen i Premier League är jämnare än en nyklippt golfgreen och att underhållningen stundtals är bristfällig.

Krydda den här coronasoppan med covid-smitta i trupperna – rekordmånga fyrtio nya fall i den senaste rapporten – och spel inför tomma läktare och vårsäsongen i England blir mer svårgreppbar än någonsin.

Plus och minus har inte gått ihop så här långt. Tabellmatematiken lär inte bli mycket enklare att hålla under kontroll när vardagen sätter in efter helgerna.

Kane–Son-beroende

Läget hos de tyngsta titelkandidaterna?

Liverpool – hackar och saknar lite offensiv spets just nu.

Tottenham – José Mourinho-pragmatiska, Kane–Son-beroende och en tillbakadragen spelstil som passar den här säsongen.

Manchester City har – osannolikt nog sett till materialet – lite problem i målskyttet, men är i högsta grad med i titelfajten och är spelbolagens förstahandsfavorit.

Manchester United har – trots tio raka ligamatcher utan förlust – inte ett offensivt spel som löper likt ett väloljat maskineri. Ändå är klubben, som har varit på dekis i många år, i delad serieledning med Liverpool i det här skedet av säsongen och har dessutom en match i handen.

Det säger mycket om mycket. Fotbollseuropa har vänt ut och in på sig själv. De gamla vanliga storlagen firar kanske mest på andra sidan vårsäsongen, men vägen dit kommer åtminstone att ha varit exceptionell.