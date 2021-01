Elektropop-duon Sülf gör comeback

Sülf är ett nytt namn på Vegatoppen. Elektropop-duon består av Anna-Karin Berg och Jens Smedman. Bandnamnet är inspirerat av en tysk sjöman och duons hemby.

Sülf består i dag av Anna-Karin Berg och Jens Smedman.

Gruppen bildades för ungefär 15 år sedan. På den tiden var Sülf en trio tillsammans med Sami Salonen. De släppte sin första skiva år 2009.

Efter en paus på nästan tio år gör Berg och Smedman comeback.

Det här är Sülf Kommer från Solf i Korsholm Består av Anna-Karin Berg och Jens Smedman Beskriver sin musik som elektropop Utmanar Vegatoppen med låten Un match de box

Vad betyder Sülf?

Berg och Smedman kommer från byn Solf som ligger i Korsholms kommun.

Bandnamnet Sülf är inspirerat av en historia om ett tyskt handelsfartyg som förliste.

Den enda sjömannen som överlevde sägs ha bosatt sig i Solf och gett namn till byn.

Berg och Smedman valde därför en tysk variant av Solf för deras musikgrupp.

Solf blev Sülf.

Det är väl det vi alla vill göra bara coronapandemin släpper ― Anna-Karin Berg

Utmanar Vegatoppen

Sülf utmanar Vegatoppen med låten Un match de box som är skriven av Smedman.

Berg säger att refrängen beskriver vad låten handlar om.

I refrängen sjunger hon "I want to dance, I want to drink".

– Det är väl det vi alla vill göra bara coronapandemin släpper, säger hon.

Inte ett liveband



Anna-Karin Berg beskriver Sülfs musik som elektropop. När gruppen släppte sitt första album hade de en livespelning.

Berg säger att det gick bra, men det var antagligen första och sista chansen att se gruppen live.

– Sülf är ett studioband.

– Vi gör det främst för vår egen skull. För skapandet, säger Berg.

Berg längtar ändå efter att få spela live. Hon spelar i flera olika grupper men för det mesta tillsammans med coverbandet Hell on Heels.

– Jag har haft turen att ha fått prova på en massa olika saker, med andra duktiga musiker, säger Berg.

Nu hoppas hon att allt ska börja rulla på igen. Ekonomiskt har hon ändå klarat sig bra, eftersom hon inte arbetar som musiker på heltid.

– Men jag längtar efter att få spela, ha kul och möta publiken, säger Anna-Karin Berg.

Du hittar röstningsartikeln högst upp på den här sidan.