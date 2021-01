Vad gjorde polisen när Trumps anhängare stormade Kapitolium?

Kritiken mot polisen och säkerhetsmyndigheter i USA är massiv dagen efter att den amerikanska kongressen stormats av en arg mobb av Trumpanhängare.

- "Ett totalt haveri av alla säkerhetsmyndigheter", säger förre FBI-chefen Frank Figliuzzi till nyhetskanalen MSNBC.

Hur kommer det sig att hundratals arga Trumpanhängare med så liten ansträngning kunde ta sig in i Kapitolium - den vanligtvis så väl skyddade amerikanska kongressen?



Hundratals våldsamma Trumpsupportrar, en del av dem tillhörande fascistiska Proud Boys, stormade på onsdagen USA:s kongressbyggnad Kapitolium. Trumpia tukevia lippuja kantava väkijoukko kongressirakennuksen portailla Bild: Backgrid / AOP

Vad gjorde polisen när folkmassan trängde sig upp mot kongressens trappor, in genom fönster och dörrar?

I den amerikanska TV-kanalen MSNBC förundrar sig förre FBI-chefen Frank Figliuzzi över de videobilder som visar hur poliser inte sköter sitt jobb, inte håller sina positioner utan släpper in de arga Trumpanhängarna.

- Planen att storma Kapitolium var ingen överraskning för någon. Det fanns gott om information på sociala medier att våldsamma extremistgrupper planerade detta. Jag känner inte till en enda säkerhetsmyndighet som inte ser detta som ett totalt misslyckande från polisens sida, säger Frank Figliuzzi.

Figliuzzi säger att alla poliser och all säkerhetspersonal som arbetar kring kongressen i detalj övat in vad som omedelbart måste göras om minsta lilla incident inträffar vid kongressen. Men inget hände, förrän flera timmar efter att folkmassan vällt in och ställt till kaos.

En Trumpanhängare har brutit sig in i en kongressledamots arbetsrum i samband med stormningen av Kapitolium. Man med Trumpflagga som mantel. Bild: JIM LO SCALZO/EPA-EFE/All Over Press

- Någon högre upp i hierarkin måste ha gett order om att inte ingripa. Jag fördömer starkt avsaknaden av professionellt polisarbete kring Kapitolium. Det vi såg på onsdagen var ett inhemskt terrordåd mot den demokratiska processen, säger Figliuzzi.

Många har också försvarat polisen och menar att Kapitoliums egen polisstyrka gjorde så gott den kunde.

- Sådant här bara inte händer utanför kongressen. Det här var helt oväntat. Närmare en elfte september-attack kommer man inte, alltså ingen har gjort något liknande förr, säger Chuck Wexler, direktör vid tankesmedjan Police Executive Research Forum till tidningen New York Times.

Poliser flyttade på barrikader och släppte fram folkmassan



Bilder från onsdagens stormning av den amerikanska kongressen visar tydligt att Capitol Hills egen polisstyrka var kraftigt underbemannad när de arga Trump-anhängarna närmade sig Kapitolium.

Att stormningen var noggrant planerad är det ingen tvekan om. Många av inkräktarna hade rep, gasmasker och olika tillhyggen för att ta sig in i kongressen.

Kapitoliums egen poliskår var kraftigt underbemannad under onsdagen. De kunde inte stå emot folkmassans tryck - slutligen tog sig hundratals Trumpsupportrar in i kongressbyggnaden. Demonstranterna framför ett krossat fönster Bild: AFP / Lehtikuva

Både vapen och flera bomber som fanns inne i kongressområdet beslagtogs senare av polisen.

Ur polisens synvinkel är det också graverade att bilder och videor visar hur några poliser till och med flyttar på stängsel som omgärdade Kapitolium så att Trumpanhängarna enklare kunde marschera framåt.

Många journalister har förundrat sig över hur lugnt polisen förhöll sig till att en stor och arg folkmassa brutit sig in i en federal byggnad. Tidningen Slates skribent Aymann Ismail bevakade stormningen inifrån Kapitolium och såg till en början inga poliser alls. Senare såg han några poliser men de verkade mest vänta på order.

- Jag har bevakat en massa protester ifjol och jag kan säga en sak: polisen brukar verkligen inte stå där och bara vänta på order. Jag har aldrig sett något liknande. I ett skede gick en polis fram till en man som rökte en cigarett. Polisen lade försiktigt handen på mannens axel och bad honom släcka cigarretten. Det var allt som hände, skriver Aymann Ismail.

Flera timmar efter stormningen av kongressen lyckades nyinkallade medlemmar från Washington DC:s nationalgarde och Washington DC:s poliskår tömma kongressen och området kring kongressen. Capitol Hills egen polisstyrka klarade inte av uppdraget ensamt.

Vicepresident Pence kallade in nationalgardet



Flera kongressledamöter har krävt att polisinsatsen kring Kapitolium måste utredas grundligt. Det är många som frågar sig varför så få poliser, antingen från kongressens egen polisstyrka Capitol Police eller Washington DC Metropolitan Police fanns på plats för att skydda kongressbyggnaden?

Det är också många säkerhetsexperter och tidigare polischefer som idag undrar varför olika polismyndigheter verkar ha planerat onsdagens säkerhetsinsats så illa.

Och varför kallades nationalgardet in så sent? Det enkla svaret på den frågan är: Donald Trump. Det är den sittande presidenten som har fullmakt att kalla in Washington DC:s nationalgarde - och Trump ville inte sätta in extra styrkor mot sina egna anhängare.

(Washington DC är inte en delstat där en guvernör har den högsta makten.)

Vicepresident Mike Pence var den som slutligen lyckades få nationalgardet i rörelse för att sätta stopp på ockupationen av Kapitolium. Mike Pence under debatt med Kamala Harris. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Enligt nyhetskanalen CNN:s uppgifter var det i stället vicepresident Mike Pence som tog beslutet att kalla in nationalgardet för att återställa säkerheten kring den amerikanska kongressen.

Kommer ni ihåg Black Lives Matter?



Redan under onsdagen började flera kommentatorer i amerikanska medier och på sociala medier jämföra polisens långsamma tilltag kring Kapitolium med hur polisen hanterade sommarens och höstens Black Lives Matter-protester.

- När svarta och progressiva aktivister protesterar fredligt blir de utsatta för tårgas, de grips och blir beskjutna med skarpa kulor och gummikulor.Vi såg detta hela sommaren när folk demonstrerade, sade Derrick Johnson, ordförande för NAACP, som driver afroamerikaners medborgerliga rättigheter.

Också författaren Roxanne Gay var upprörd över det hon ser som dubbla standarder i hur polisen bemöter svarta aktivister och vita Trumpanhängare.

- Intressant att notera hur vita demonstranter möter så lite motstånd och kan storma kongressen medan vicepresidenten är där inne, medan svarta demonstranter i motsvarande situation skulle ligga döda framför Kapitolium just nu.

Källor: Reuters, AFP, The Guardian, MSNBC, CNN, USA Today, Slate, ABC