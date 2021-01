Åbo med på New York Times lista på platser att älska 2021 - bland annat Aura å och närheten till naturen lovordas

Åbo är listat som en av de platser i världen att älska år 2021. Det var tidningen The New York Times som bad sina läsare att tipsa om platser som inspirerat och tröstat dem under coronaåret.

Av över 2000 förslag har tidningen nu valt ut 52 platser som ska påminna oss om att det fortfarande finns en värld som väntar på oss sedan då vi en gång igen kan resa fritt.

I Åbo lovordades Aura å och närheten till naturen. Tipset om Åbo skickades in av doktoranden Avanti Chajed från Illinois i USA, som numera bor i Åbo.

I sin motivering berättar hon att hon kom till Åbo år 2016 och "blev kär i staden direkt". Hon beskriver hur det var en solig dag, precis innan skolorna skulle börja efter sommaren. Åboborna flockades på gräsmattorna längs Aura å och hon tänkte att "här vill jag bo för evigt!"

Chajed lyfter särskilt fram miljön kring Aura å, men också närheten till skogen. Hon beskriver hur "det finns av dessa höga träd överallt".

Andra platser som rymdes med på NYT:s lista över platser att besöka är bland annat Svalbard, Aruba i Karibien, Haiti, Taffelberget i Kapstaden i Sydafrika, Höglanden i Skottland och Dakar i Senegal.