Finländarnas tillit till beslutsfattarna har blivit bättre – men folket är fortfarande delat

Hälften av finländarna litar på de statliga och kommunala beslutsfattarna, medan endast var tredje litar på landskapens makthavare och EU-politiker.

Det här visar en undersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks låtit göra.

Undersökningen visar att folket är tudelat när det kommer till förtroendet för beslutsfattarna.

En majoritet av finländarna har inte förtroende för varken statliga (49 procent) eller kommunala beslutsfattare (48 procent).

Närmare 60 procent hyser misstro mot EU-beslutsfattare och 51 procent mot landskapsbeslutsfattare. 34 procent av finländarna säger ändå att de litar på landskapsbeslutsfattare och 33 procent litar på EU-beslutsfattare.

När det gäller statliga beslutsfattare svarade 45 procent av finländarna att de litar på dem medan 46 procent litar på de kommunala beslutsfattarna.

Undersökningen gjordes senast år 2016 och sedan dess har siffrorna blivit betydligt bättre.

Speciellt tilliten till de statliga beslutsfattarna har förbättrats. I den förra undersökningen svarade endast en fjärdedel att de litar på de statliga beslutsfattarna.