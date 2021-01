Norrena & Frantz: "Äldre män är färdigt lärda och snygga som tusan" - tankar om åldersskillnad och kärlek

Är åldersskillnad i ett förhållande någonting uppseendeväckande ännu år 2021?

Det funderade vi i Relationspodden på och bad publiken om tankar och erfarenheter.

Ni var många som skrev, och de flesta är överens om att åldern bara är en siffra.

Ifall man är på samma våglängd på alla andra plan är det helt ovidkommande vilket år som står på körkortet (ja, så länge båda passerat 18-årsgränsen).

Men visst kan åldersskillnad medföra vissa komplikationer



Många berättar om skeptiska blickar från omgivningen då de först börjar hänga ihop med sina äldre/yngre partner. Men ni är också många som bara fått positiva reaktioner från vänner och släktingar.

Signaturen Mia 60 berättar att hon känt press på att se ung och fräsch ut för att matcha sin 14 år yngre man.

Det verkar också som att åldersskillnaden "krymper" ju äldre man blir. Tio år hit eller dit är inte så dramatiskt när man själv hunnit bli sextio.

Flera av er tog upp pensionen som en slags vändpunkt



Så länge båda är i arbetslivet upprätthålls en slags balans i relationen, men när sedan den äldre blir pensionär medan den yngre har tiotals år kvar i arbetslivet hamnar man i otakt.

En lyssnare berättade till och med att makens pension fick deras förhållande att ta slut.

Så fick vi något svar på frågan? Är åldersskillnad en stor grej i denna dag?

Nja, det är förstås inte så svartvitt. Men vi nöjer oss med att utropa ett glatt "Leve kärleken" och njuta av publikens brev, av vilka vi publicerar ett urval nedan.

Eva Frantz och Hannah Norrena i Relationspodden. Eva Frantz och Hannah Norrena. Bild: Ilmari Fabritius

Lever hellre ensam än med en konservativ gubbe



Har alltid tyckt att män i min egen ålder är gubbar, inte bara utseendemässigt utan även mentalt.

Yngre män har inte stelnat i sina åsikter utan vill fortfarande förändra världen och ta till sig nya tankar och idéer.

Medelålders män är ju helt hopplösa när det gäller klimat och miljö. Och det konservativa är inte särskilt sexigt.

Maria 50

Jämnåriga tycker det är perverst



Gillar att vara med lite äldre män eftersom jag uppskattar att lära mig av någon som hunnit få mer livserfarenhet och mognat emotionellt.

Min pojkvän är 14 år äldre och jag får ibland höra kommentarer från jämnåriga att det är underligt, att det till och med är perverst.

Från äldre får jag inte så mycket kommentarer om det.

Tjej 25



Leende mogen kvinna skålar med mörkhårig ung man som sitter med ryggen mor kameran Bild: Angel Nieto

Har ansträngt mig för att mitt utseende ska matcha min unga sambo



Min sambo är 14 år yngre än jag. Hans kompis sa en gång ”är du ute med din morsa”!

Jag skäms nog lite över att vara den äldre. Det är press på mig att se ung ut, har gjort en del ”tricks” och tränar kroppen hänsynslöst hårt ibland.

Mia60



Nej, jag har inga daddy issues



Har alltid attraherats av äldre, både män och kvinnor. De jag har träffat har varit mellan 10 och 25 år äldre än jag.

Jag har fått höra av flera att jag har daddy issues, men det skulle jag inte säga. Min barndom var helt normal och jag har inte problem med min pappa.

K, 24

Glad man med ryggsäck ute i en park. Bild: Victor Koldunov

Snygga som tusan, de äldre männen



Jag träffade min man när jag var 18 och han var 40. Ingen trodde att vårt förhållande skulle hålla, men idag har vi varit tillsammans i 9 år och är gifta.

När jag varit på sjukhus och haft med min man har det sedan stått i pappren att jag haft med mig min pappa. Ett gott skratt har vi fått.

Jag har alltid velat ha män som är mycket äldre än jag, för de är ju redan färdigt "lärda" och har så mycket mera erfarenhet inom allt. Dessutom är de snygga som tusan!

När åldersskillnaden är så här stor kanske man inte kan leva tillsammans resten av livet, om inte gubben blir över 100 år förstås.

Men vi får leva fullt ut varje dag istället.

SG 27 år



Jag går igång på 40-åriga kvinnor, oavsett hur gammal jag själv är



De senaste femtio åren har jag varit speciellt attraherad av kvinnor i 40-årsåldern.

Deras gedigna självförtroende och omfattande livserfarenhet gör dem oemotståndliga!

För femtio år sedan lärde jag mig massor av damer som var minst dubbelt så gamla som jag, nu börjar målgruppen vara trettio år yngre, men fortfarande lär jag mig mycket.

Jag kan också med tacksamhet dela med mig av mina erfarenheter, så det är ett jämnare utbyte nu när jag är äldre.

Man kan naturligtvis inte generalisera och säga att jag finner alla 40-åriga kvinnor attraktiva, men nog en stor del.

Kalle 70+

Fick en chock när det visade sig att han bara var 18



Jag är 32 och min pojkvän är 18. Jag visste att han var yngre när jag träffade honom, men hade ingen aning om att han var så ung, så det kom lite som en ångestchock.

Men då var det redan för sent för vi trivdes så bra ihop.

Jag var orolig att folk skulle ha åsikter, tycka att jag var äcklig som har en pojkvän som går sista året på sin yrkesutbildning. Men ingen har sagt något annat än att det är roligt.

Man dejtar trots allt en person och inte åldern.

Mia 32



Glad kvinna på löpband med en yngre man i bakgrunden. Bild: Tyler Olson - SimpleFoto

Männen i min ålder tar inte hand om sig själv



Jag faller oftast för män som är kring 30 år. Många män i min egen ålder verkar inte vara så intresserade av sitt utseende och av att ta hand om sig själva längre.

Däremot verkar det svårt att få till något seriöst med en yngre man. Många verkar tyvärr bara vara ute efter spänningen i att få en äldre kvinna i säng.

Jag kan bra tänka mig en äldre man så länge han ser bra ut och håller sig i form.

Singel 40



Åldersskillnaden gick i arv



Vi har 20 års skillnad, han är den äldre. Vi har aldrig haft problem med åldern, den är bara en siffra.

Efter 23 år tillsammans är det ingen som skrattar åt oss mera och vi är lika kära idag som då.

Men vi tycks ha påverkat våra barn. Vi har tre flickor som alla har hittat äldre killar.

Men vad gör det? Viktigast är att alla är lyckliga och att de kommer överens.

Kär och galen 43 år



Pensionären och jag



För 25 år sedan kändes åldersskillnaden på 10 år som ingenting, men nu när min man snart går i pension och jag har minst 10 år kvar i arbetslivet är situationen en helt annan.

Vi lever som i två skilda världar där jag, som kvinna, inte bara har de här extra 10 arbetsåren kvar, utan dessutom en betydligt längre förväntad livslängd.

Två skilda världar 53 år



Vi är mentalt jämnåriga



När jag nämnde för en kollega att min sambo är 18 år äldre än jag sa hon "Men nu kanske du hittat någon som är på samma mentala åldersnivå som du är?".

Vid närmare eftertanke så är det nog så.

Jag har alltid sett mig själv som mycket äldre i huvudet än många jämnåriga och kanske är det därför mina tidigare relationer inte har fungerat?

Jag funderar ibland på framtiden då min sambo är pensionär och jag ännu har nästan 20 år kvar i arbetslivet, men ingen vet ju hur framtiden ser ut så varför spekulera?

Han kan vara i bättre skick än jag om femton år.

You're from the 70's but I'm a 90's b.. I love it!



Att som kvinna dejta en äldre kvinna väckte uppmärksamhet



När jag var tillsammans med en kvinna som var sexton år äldre än jag kändes det som om jag fick mer blickar, kommentarer och frågor än vad jag får nu när jag är tillsammans med en man som är 14 år äldre än jag.

Kvinna, 26



ung kvinna och äldre man tittar på telefon och skrattar Bild: Angel Nieto

Jag ville inte veta hur gammal han var när vi dejtade



När vi började dejta fattade jag ett medvetet beslut att inte fråga hur gammal han var, för jag ville inte att åldern skulle vara det som avgjorde.

Samma dag som vi blev ett par frågade jag till slut. Vid det laget visste jag att åldern inte spelade någon roll, men samtidigt var det något jag ville veta.

Då var han 39 och jag 29.

Den yngre, 32



En officer och en puma



När jag gick på en officersskola i Stockholmstrakten träffade jag, då tjugo år, en kvinna som var femtio.

Vi var inget par på stan utan träffades för närhet och njutning. Det var spännande och tillfredsställande för oss båda, och inte minst lärorikt för en 20-årig ...

Betula 60