Sydkorea stoppar tredje vågen med hjälp av ansvarsfull befolkning

Sydkorea, med en befolkning på 51 miljoner invånare, har för tredje gången tryckt ner coronasmittan i landet. Att drygt 67 000 personer bekräftats smittade och 1081 personer dött av covid-19 beror till hög grad på att befolkningen i Sydkorea noggrant följt myndigheternas restriktioner.

Både Sydkorea och Finland har stuckit ut markant med låga coronasiffror i bägge länder.

En gemensam nämnare, som vi sett brist på i många länder där coronaspridningen skenat, verkar vara finländares och koreaners respekt för myndigheternas hantering.

Dessutom verkar båda befolkningarna sätta kollektivet framför individen för att hålla smittotalen nere.

Fram tills nu har 1081 människor avlidit i Sydkorea av covid-19 och drygt 67 000 har smittats av viruset.

Landet har utfört nästan fyra miljoner tester sedan 3 januari 2020 trots att det första smittade fallet rapporterades den 20 januari 2020.

Det har snart gått ett år sedan pandemins utbrott i Korea. I februari 2020 gick landet upp till högsta beredskap.

På en dag bröts den dagliga strömmen av människor. Skolor, universitet och offentliga miljöer stängdes.

Från att ha varit det näst mest smittdrabbade landet i världen gick Sydkorea på några veckor till att bli ett av de minst drabbade. Där har landet legat kvar.

Under andra vågen som kom i augusti tog regeringen nästan samma krafttag som i början av år 2020.

På ett par veckor gick smittotalet ner till ett 100-tal smittade om dagen. Mycket gick tillbaka till det normala.