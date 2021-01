Atlantic Crossing: Älskade kronprinsessan Märtha flydde nazisterna via Finland, blev Roosevelts vän - men aldrig drottning

Storserien Atlantic Crossing har premiär på Yles kanaler 10 januari. Det är en berättelse om ett Europa i krig, om Nazitysklands ockupation av Norge och landets kronprinspar som tvingas fly landet och leva skilda från varandra under flera år. Först och främst är det en berättelse om kronprinsessan Märtha som älskades av sitt folk och under kriget gjorde stort intryck på USA:s president Franklin D. Roosevelt.

Atlantic Crossing är en norsk serie men det är också en berättelse som binder samman de nordiska länderna under början av andra världskriget.

Kronprinsparet är norskt, men kronprinsessan svensk. Kungen är av dansk ätt och Märthas närmaste hovdam finlandssvensk. Märthas flykt till USA går från Oslo, via Stockholm och vidare till Petsamo i Finland.

Serien inleds år 1939 då kronprinsparet åker runt i USA och också får en nära relation till presidenten. En vänskap som senare kom att bli avgörande i Märthas liv.

Adolf Hitler var på dåligt humör fredagen 28 april 1939. Han gillade inte telegrammet från president Roosevelt som ville avvärja ett storkrig i Europa. Hitler menade att hela världen fått veta innehållet i det sju sidor långa brevet innan honom och hans replik kom från talarstolen i tyska riksdagen.

I två timmar fördömde han presidenten som hade beskrivit situationen i Europa som en nära förestående katastrof. Talet kunde höras i USA tidigt på morgonen och journalisterna försökte omedelbart få en kommentar av presidenten.

Ingen tolkning av talet var riktigt den samma när det norska kronprinsparet Olav och Märtha färdades på Hudsonfloden. De var personligen inbjudna till Roosevelts sommarresidens i Hyde Park sju timmar från New York.

Det var molnigt och grått väder, men komforten måste ge vika för kunglig elegans. Kronprinsessan var klädd i mörk hatt med stort brätte, en pälskrage och figursydd kjol. Kronprins Olav i kunglig uniform och höga stövletter. De var stjärnor och såg ut därefter.

När båten närmade sig bryggan stod en av världens mäktigaste män och väntade på dem tillsammans med sin fru Eleanor.

Kronprinsessan gick först av båten och det som skedde därpå har i historieböckerna kommit att beskrivas som typiskt för hennes personlighet. Den unga, vackra, milda och charmerande kronprinsessan från det lilla landet i Norge vände sig mot Franklin D. Roosevelts.

- Vad tyckte du om Hitlers tal, herr president?

Roosevelt svarade med ett skämt och resten försvann i fotografernas smattrande kameror.

Så beskrivs mötet i boken Kronprinsessens krig. Ett typiskt exempel som visar att kronprinsessan var politiskt intresserad och medveten, menar författaren Trond Norén Isaksen.

- Hon opererade i kulisserna , och hade ett enormt kontaktnät.

Isaksen hävdar att henne insatser under andra världskriget var så hemliga att de inte blev kända före årtionden efter henne död.

Krigets historia läses och analyseras olika, och sanningen vet bara människor som inte längre lever. Men att Norges nuvarande kung, hans systrar och föräldrar hade ett unikt förhållande till presidenten är i alla fall klart. Och grunden till kontakten lades under besöket 1939.