Nu vräker det ner: Siktar du mot skidbacken eller svär du över snöläget? Skicka in din snöbild!

Ett kraftigt snöoväder väntas dra in över landet i dag på måndag. Enligt Yles meteorolog Matti Huutonen är exceptionella snömängder att vänta, framförallt i södra och sydvästra Finland.

Har du tagit några bilder av snöstormen? Hur mycket snöar det hos dig? Håller du dig inomhus eller tar du vara på snömängden i pulkabacken? Skicka in dina snöbilder till oss per mejl på justnu@yle.fi.

Vi publicerar bilderna i den här artikeln och kan dela någon av dem på sociala medier, så inkludera gärna ditt Instagramnamn så att vi kan tagga dig. Berätta också gärna var bilden är tagen och vem som är fotograf.

Ett intensivt lågtryck kommer in från väster i kväll med kraftiga vindar, snö och regn, bekräftar Yles meteorolog Matti Huutonen.

Snöfallet fortsätter under de tre kommande dagarna och snömängden kan variera mellan 10 och 20 centimeter. Som mest kan det bli upp till 40 centimeter snö i Sydvästra Finland, enligt Huutonen.

– Det här är mycket snö i finska mått, påpekar Huutonen.

Det rikliga snöområdet sträcker sig från Nyland till Egentliga Finland. Från Vasa norrut väntas ingen större dramatik i vintervädret, enligt Huutonen.

Snöfallet fortsätter under de tre kommande dagarna. Karta över regnmängden. Bild: Matti Huutonen

Både Yles meteorolog och Meteorologiska institutet varnar för mycket dåligt väglag i syd och sydväst. Rikligt snöfall och hård vind kan leda till att det bildas drivor. Samtidigt försämrar snöyran och uppvirvlande snö sikten på vägarna.

– Väglaget är mycket dåligt i södra och sydvästra Finland, varnar Huutonen.

Mot slutet av veckan ändras vädret och det blir en ordentlig köldknäpp. På torsdagen sjunker temperaturen i söder till mellan 10 och 15 minusgrader.