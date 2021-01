Huvudkaraktärerna i tv-serien Sex and the city: Miranda, Charlotte, Samantha, Carrie

Serien Sex and the City gjordes i sex säsonger tills den lades ner 2004. Huvudkaraktärerna i tv-serien Sex and the city: Miranda, Charlotte, Samantha, Carrie Bild: HBO

Det har viskats länge men nu är det bekräftat. Serien Sex and the City återvänder, men utan Samantha Jones.

I vår börjar produktionen av tio nya halvtimmesavsnitt av den populära serien Sex and the City som följde med fyra unga kvinnors kärleksliv i New York åren 1998–2004.

Det här skriver bland annat huvudrollsinnehavaren Sarah Jessica Parker på Instagram.

När de nya avsnitten av säsongen ”And just like that ...” har premiär har inte avslöjats.

I den nya säsongen som publiceras på streamingtjänsten HBO är Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) och Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) 50-plussare. Kvinnorna försöker fortfarande balansera karriär och relationer i storstaden New York.

Till fansens besvikelse kommer karaktären Samatha Jones (Kim Cattrall) däremot inte vara med i den nya säsongen.

HBO har inte gett någon förklaring till varför, men det har sedan länge rapporterats att Cattrall och de övriga huvudrollsinnehavarna inte kommer överens.

Cattrall ska till exempel vara en av orsakerna till att Sex and the City-filmerna inte blev en trilogi.

Totalt sändes sex säsonger av Sex and the City. Dessutom gjordes två långfilmer. Spinoff-serien ”The Carrie diaries” gick i två säsonger.