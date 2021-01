Veckans östnyländska vinterväder ger inte hållbara isar att gå på: "All is som har bildats är väldigt tunn och svag"

När termometern sjunker under nollsträcket och solen tittar fram lockas många ut på isen för en promenad eller för att testa fiskelyckan. Men isarna i Östnyland kan vara mycket förrädiska i januari.

- Genast det är några dagar kallt om man ser någon typ av istäcke på havet eller i vikarna så får många tydligen lätt en känsla av att det håller, säger isforskaren Patrick Eriksson vid Meteorologiska institutet.

Så sent som i söndags (10.1) föll en man genom isen i Borgå å vid Kokonudden. Enligt jourhavande brandmästaren på plats var mannen som räddades av pimplare dåligt utrustad för att vandra på isen.

- Bara för några dagar sedan fanns det inga isar alls. Det är under slutet av förra veckan och närmast under veckoslutet som det bildades isar här längs vikarna.

Isen på Borgå å kan vara svag om det är strömt eller den tunna isen är täckt med snö. Arkivbild Båt vid hamnen i Borgå Bild: Yle/Jeannette Lintula

Från måndagsmorgonens (11.1) satellitbilder ser Eriksson att det ligger is till exempel utanför Borgå ut till Emsalö bro och i Lillpernåviken.

Vid Lillpernåviken ligger is nära Sarvsalö, men de största fjärdarna är öppna.

- Närmast kusten har vi en remsa med svaga isar under ett tjockt snötäcke och det är en dålig kombination.

Vid Pernåviken i Lovisa finns is ut till Påsalö, medan Påsalöfjärden är helt öppen. I Lovisaviken ligger nybildad is ända upp till Valkom.

- All den is som har bildats under de här dagarna är ingalunda tjock överhuvudtaget. Det är fråga om några få centimeter, säger Eriksson.

Det tar längre tid för fjärdar att täckas med is, i synnerhet om det är omväxlande väder. Strand i snöyra. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Enligt Eriksson är tjockleken nu ojämn på alla isar på grund av det växlande vädret, vilket också framkommer av Meteorologiska institutets iskartor.

- Allt det som har bildats är väldigt tunt och svagt och varierar i tjocklek. Redan på grund av det ska man verkligen inte gå ut plus att det nu vräker ner snö som gör att man inte har någon koll på hur tjock isen är.

Väderprognosen för januari

Väderprognosen lovar lägre temperaturer mot slutet av denna vecka. Sedan stiger temperaturen något för att igen sjunka mot slutet av månaden till mellan -10 och -20 grader.

- Vädertypen är utan vidare sådan att det kommer att bildas is och i och med att vattentemperaturen åtminstone i skärgården är ganska låg, det vill säga 1-2 grader, betyder det att skärgården kommer att frysa till så småningom.

Patrick Eriksson granskar isarna en kall vinter för några år sedan. Arkivbild. Isforskaren Patrick Eriksson vid Emsalö bron. Bild: YLE/Hanna Sihlman

Men Eriksson poängterar att fast det blir kallare nu mot slutet av veckan och isbildningen påskyndas kommer isarna att vara tunna.

- Tunt kommer det att vara, men utbredningen ut till yttre skärgården kommer att ske snabbt och så blir det tjockare efter hand.

Snö hämmar isläggningen

Eriksson betonar att 20-30 centimeter snö på ett tunt istäcke isolerar effektivt, vilket betyder att till och med häftigare köldknäppar inte ökar tjockleken och i synnerhet isens hållbarhet.

- Det är en faktor som ställer till det för alla isar som bildas under den här veckan. Om snömängden som kommer ner minskar mot slutet av veckan så har alla isar som bildas efter det betydligt bättre möjlighet att bli starkare, säger Eriksson.

En isbelagd vik är vacker att se på, men var säker på att isen håller vid stranden innan du ger dig ut. Sågudden i Lovisa. Bild: Yle/Fredrika Sundén

Summasummarum är det skäl att vara försiktig eller undvika att ge sig ut på isen helt och hållet i januari om det omväxlande vädret fortsätter.

Det är strömt i många östnyländska vattendrag och kan vara svårt att upptäcka om det tunna istäcket dessutom är täckt med snö.

- Om det är lite strömt och det är en brant klippvägg som stupar ner i havet och strömmen följer den stranden så hålls det längre öppet och blir inte lika snabbt tjock is. Vid mildare väder kan det till och med hända att strömmen äter på isen underifrån.

Eriksson uppmanar alla att undvika ställen där vattnet strömmar.

- De här dagarna när det bildas en riktigt tunn isskorpa och mycket snö på så kan det till och med gå på det sättet att den värme som finns i vattnet och svaga strömmar kan medföra att vattnet smälter bort isen under snön.

Ibland kan man se att snön sjunker ner i vattnet, men inte nödvändigtvis på alla ställen. När snön suger upp vatten och vattnet fryser till bildas stötis, som inte är lika hållbar som kärnisen.

Var speciellt försiktig där det är strömt eller nära båttrafik. pellingefärjan Bild: YLE/Stefan Härus

När solen gassar på en vacker vinterdag dras folk ut på isen och det är populärt att vandra, skida och skrinna mellan öar, holmar och skär.

Då är det bra att veta var det till exempel är strömt eller finns öppna fåror för båttrafik.

- Om vi tar Norrkullalandet, Simsalö och Röysö som exempel. Det är sådana vatten där havsströmmarna som slickar ytterskären kommer ganska lätt in, också när det har bildats lite is ovanpå, säger Eriksson

Havsströmmarna kombineras med det något varmare vattnet som rör sig inomskärs och tillsammans blir strömmarna farliga.

Eriksson nämner också området vid Hammars, mellan Emsalö bro och inloppet till Borgå å, som ett ställe där man bör känna till var den djupaste strömfåran går.

- Om man inte känner till de lokala förhållandena så ska man absolut inte ta några risker, åtminstone inte i det här skedet.

Se över din klädsel och utrustning

Vid Meteorologiska institutet där isforskaren Patrick Eriksson arbetar har man noterat att vinterfiskare oftast är väldigt väl förberedda inför vistelserna på isen.

- Många pilkare som går ut på de första, tunnaste isarna är ofta väl utrustade. Många har fullkomligt vattentäta underställ, alltså halare med något tunt under och så drar de på pilkhalaren och i bästa fall räddningsdräkt ovanpå den.

Förutom brännbart och ätbart bör vinterfiskaren vara rätt klädd och ha räddningsutrustning med sig. Utrustning för pimpelfiske. Bild: Yle / Leo Gammals

Eriksson ser en risk i att motionärer eller skidåkare med lättare klädsel lockas till ställen med tunn is som omges av djupa spår efter en pulka och skodon.

Om man då faller genom isen kan det vara svårt att rädda sig själv.

Då kan det vara bra att först bekanta sig med information från Sjöräddningssällskapet (svenska) eller Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (finska).