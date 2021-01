Inför NHL-säsongen 2021: North Division är alla hockeynostalgikers önskedröm – West Division ger drömläge för Mikko Rantanens Colorado

Det blir fyra nykomponerade divisioner när NHL:s 56 matcher långa ”coronasäsong” kör igång 13 januari. Alla matcher i grundserien spelas inom de egna divisionerna, vilket kommer att betyda bland annat en önskedröm för kanadensiska fans och hockeynostalgiker: North Division innehåller alla sju kanadensiska lag. West Division i sin tur blir kul närmast för Colorado-fans.

Till och med garvade kanadensiska NHL-journalister låter som små barn inför julafton då de beskriver sina känslor beträffande divisionen med Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks och Winnipeg Jets.

Många anser till och med att det borde delas ut ett helt eget pris till laget som tar hem det inofficiella kanadensiska mästerskapet (få se om det fortfarande är inofficiellt när vårsolen är här). Canada Cup är ett namn som florerat i spekulationerna och bara det visar hur stor hajpen är.

Om North Division får pulsen att stiga bland alla som någon gång nynnat med i ”Good Old Hockey Game”, så är West Division tyvärr den enda av de nya konstruktionerna som inte väcker någon större entusiasm. Colorado, Vegas och St. Louis ska kunna ta sig till playoff för halv maskin.

Här följer en förhandsgenomgång av North – den enda divisionen med sju lag – och West. I morgon blir det dags för getingbona Central och East.

I alla divisioner går de fyra bästa till slutspel – inga wild cards den här gången – och de två första slutspelsomgångarna spelas inom den egna divisionen. Det här betyder att Stanley Cup-semifinalerna innehåller ett lag från varje division.

I semifinalerna ställs sedan laget som samlat mest poäng i grundserien mot laget med minst poäng.

Beställningen på Lake Ontarios nordvästra strand är att Leafs stjärnladdade lyxbygge dominerar i den ”kanadensiska divisionen”.

Utanför Sverige är man ingenstans lika benägen att gå hockeyhändelser i förväg som i Toronto, så det kan vara bra att minnas att Toronto inte vunnit en slutspelsomgång sedan 2004.

Ändå är det klart att Maple Leafs gäller som största favorit till grundseriesegern i North Division. 30-miljonerstrion Auston Matthews, John Tavares och Mitch Marner förväntas glänsa med bland andra Morgan Rielly och William Nylander i andra centrala roller.

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved contact: info@iconsportswire.com http://iconsportswire.c

Blir det Auston Matthews och Maple Leafs tur att vinna i år? Auston Matthews ler på isen framför fantatisk publik. Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved contact: info@iconsportswire.com http://iconsportswire.c

Avgörande kuggar med tanke på att vinna när det gäller som mest kan ändå vara sandpappersforwarden Zach Hyman, tunga och tuffa backen Jake Muzzin och såklart keepern Frederik Andersen. Dansken kommer igen att få dra ett tungt lass.

Intressanta nya ansikten är tre veteraner: legendaren Joe Thornton, muskelknippet Wayne Simmonds och strax 27-åriga nykomlingen Mikko Lehtonen. Ingen ska bli förvånad om Lehtonen är den ur trion som gör klart mest nytta för sig.

Calgary är laget som av många tippas vara Torontos främsta utmanare. Flames har redan i några år tippats göra någonting stort, men i slutspelet har laget alltid krympt. Nu finns det ändå några nyheter som talar för andra takter.

Först och främst har man för första gången sedan Miikka Kiprusoff en förstakeeper som ska tåla en jämförelse med vem som helst: 198 cm långa Jacob Markström. Svensken hade en avgörande roll i hur bra Vancouver var förra säsongen.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Juuso Välimäki dominerade i Ilves – är han kung också i Calgary? Juuso Välimäki. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Markström hade med sig i flyttlasset från Vancouver defensivt tuffa backen Chris Tanev. Då dessutom storlöftet Juuso Välimäki äntligen är redo för action, så håller den av Mark Giordano ledda backtruppen mycket hög kvalitet. Forwardskedjorna har också hittills haft potential.

Jokern i kampen om vem som tar hem North Division är Montreal Canadiens. GM Marc Bergevin var aktiv och smart mellan säsongerna: målvakten Jake Allen, backen Joel Edmundson och forwardarna Josh Anderson och Tyler Toffoli kan visa sig göra stor skillnad.

”Habs” var redan förra säsongen ett ytterst svårspelat lag med en fyra cylinders anfallsmotor, ett par bra backpar och en strålande första målvakt. Nu är anfallsmotorn ännu starkare, alla tre backpar håller hög nivå och Jake Allen kan göra 15–20 stabila insatser mellan stolparna.

Ur finländsk synpunkt blir det såklart ytterst intressant att följa med Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi och Artturi Lehkonen – alla tre ska kunna bidra ordentligt. Räkna med de 24-faldiga mästarna!

Lagen som kämpar om att hänga med divisionens bästa lag präglas av ojämnhet. Alldeles speciellt gäller det för Edmonton. Oilers förfogar över superspelarna Connor McDavid och Leon Draisaitl och är hela ligans målfarligaste knippe i powerplay. Men helheten får man bara inte ihop.

Många pekar anklagande på målvaktsduon Mikko Koskinen och Mike Smith, men det är nog en haltande förklaring till de ojämna prestationerna. Faktum är att Edmonton Oilers inte har ett gemensamt bultande laghjärta och då räcker det inte med att toppduon gör ziljoner med mål.

Winnipegs stora problem är att GM Kevin Cheveldayoff inte lyckas bygga en backtrupp som kan stödja det vassa anfallet. Luckorna efter Dustyn Byfuglien och Jacob Trouba är fortfarande ofyllda och det gör att spelet inte flödar som det ska. Ville Heinola får gärna ta snabba och stora steg.

Som det är nu hänger Jets framgång på att Connor Hellebuyck står på huvudet i målet och att de två första kedjorna vinner målskyttetävlingarna. Om Patrik Laines återförening med Paul Stastny och Kyle Connor ger maximalt resultat så kan det räcka till, men tufft blir det för Manitoba-laget.

Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire/All Over Press

Patrik Laines målskörd under sina fyra NHL-säsonger: 36, 44, 30 och 28. Patrik Laine i Winnipegs tröja. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire/All Over Press

Vancouver var ett av slutspelets positiva utropstecken och lagets vänner förväntar sig att Elias Pettersson och Quinn Hughes skall leda Canucks vidare på den stigen. Då krävs ändå att målvaktsduon, mycket lovande Thatcher Demko och forne Vezina-vinnaren Braden Holtby lyckas lappa luckan efter Markström. Ingen lätt uppgift, men långt ifrån omöjlig.

Framför väktarna ska Nate Schmidt vara killen som fyller luckan efter ryggradsbacken Chris Tanev och det kan bli svårt. Som helhet är Canucks ett lag vars framtid ser fin ut, men slutspelshöstens flyt kanske ändå gav en lite för optimistisk bild av nuläget.

Sist i divisionen blir Senators. Riktningen har vänt mot det bättre i Ottawa, men ännu är det en bit kvar till riktigt glada dagar. Redan nu är gänget med Brady Tkachuk och Thomas Chabot i spetsen ändå redo att med jämna mellanrum bjuda sina fans på fina stunder.

Om North är hockeyfantastens önskedröm, så är West en lång och djup nattsömn. Visserligen kommer största favoriten till att vinna Stanley Cup härifrån, men topptrion i divisionen är så solklar att det är svårt att bli entusiastisk.

Colorado med Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar och Gabriel Landeskog i spetsen och ett grymt djup i leden bakom stjärnorna har ligans bästa spelartrupp. Det borde räcka till att vinna divisionen. Till playoff tar sig ”Avs” i alla fall lätt. Säsongen börjar på riktigt först i och med slutspelet.

Lagmaskinen Vegas Golden Knights gör Colorado sällskap till slutspelet utan minsta lilla problem. Ligans bästa målvaktstandem i Robin Lehner och Marc-André Fleury, fyra malande kedjor och en stark backtrupp toppad med nyförvärvet Alex Pietrangelo lyfter Vegas till divisionens näst starkaste lag.

Bild: /All Over Press

Alex Pietrangelo vet hur man vinner Stanley Cupen. Alex Pietrangelo lyfter bucklan. Bild: /All Over Press

Mästarna från 2019 St. Louis är tredje gänget med slutspelsgaranti. Precis som Vegas, så är också Blues ett lag som är utpräglat tryggt i sitt sätt att spela. Tung hockey med förbluffande mångsidiga centern Ryan O’Reilly och ligans kanske bästa defensiva back, Colton Parayko, som vägvisare.

Intressant att se om Ville Husso, nu 25 år, tar rollen som andrakeeper.

Minnesota Wild eller Arizona Coyotes blir laget som med stor sannolikhet ställs mot Colorado i slutspelets första omgång. Om det av någon orsak blir St. Louis eller Vegas som tar hem divisionen så är resultatet det samma: Wild / Arizona ut i första playoffomgången.

Minnesota ser smått intressant ut för första gången sedan Mikko Koivu och Mikael Granlund var på bettet tillsammans. För att det inte ska bli fråga om en hägring, så måste superhajpade Kirill Kaprizov klara omställningen från KHL till NHL och Kevin Fiala fortsätta att göra framsteg.

Dessutom måste Wild få njuta av ett pålitligt målvaktsspel. Läge för JVM-hjälten från 2016, Kaapo Kähkönen, att puffa Alex Stalock och Cam Talbot nedåt i den interna hierarkin?

Arizona får inte pulsen att stiga hos hockeyvänner, men laget har tre sammanfogade grundpelare: Ett av ligans tre bästa keeperpar i Darcy Kuemper och Antti Raanta (om de hålls skadefria), ett aggressivt försvara-för-att-anfalla-spelsätt och en målmedveten Rick Tocchet bakom bänken.