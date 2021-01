Kerttu Niskanen och Ristomatti Hakola starkast i Vandas snöoväder – Julia Häger tackade glasögonen: "Det var ganska trögt före"

Kerttu Niskanen var i skick efter sina magproblem och Ristomatti Hakola hade hittat formen efter sin förkylning då finska cupen fortsatte med intervallstarter i klassisk stil i Håkansböle i Vanda. Snöfallet och den hårda vinden gjorde att loppet blev en tuff prövning för åkarna.

Flera av toppnamnen inom finländsk längdskidåkning saknades från Tour de Ski, som avslutades i söndags.

Av stjärnorna som skippade resan till Mellaneuropa var det bara Iivo Niskanen som inte fanns med i Håkansböle på tisdagskvällen, då intervallstarter i klassisk stil i finska cupen stod på schemat.

Kerttu Niskanen skulle delta i touren, men kvällen före premiärsprinten i Val Müstair drabbades hon av magsjuka. I Håkansböle såg hon åter ut att vara i fullt skick – Niskanen hade en klar ledning redan halvvägs in i loppet och vann överlägset.

– Jag har haft en bra känsla och träningarna har visat att formen är i skick. Jag inledde hårt i dag, jag försökte tänka loppet som en stafettsträcka, där man måste åka hårt från start och får se hur långt det räcker, kommenterade Niskanen till Yle.

– Det harmade jättemycket att missa touren. Jag försökte ta hänsyn till hygienen och använda munskydd överallt, men vi kom fram till att magsjukan troligen härstammade från maten.

Anne Kyllönen blev ohotad tvåa och blev närmare 20 sekunder efter Niskanen. Bronset gick till Laura Mononen.

Herrloppet blev en duell mellan Joni Mäki och Ristomatti Hakola.

Mäki hade ett litet försprång under drygt hälften av loppet, men Hakola var starkare på slutet och vann med 2,7 sekunders marginal.

Ristomatti Hakola. Ristomatti Hakola blickar åt sidan. Bild: Lehtikuva

Julin 12:e, Häger 18:e

Dagens bästa FSS-prestationer stod IF Minken-duon Andrea Julin och Julia Häger för. Julin nådde tolfte plats, medan Häger hade den 18:e snabbaste tiden.

– Det var lite speciellt i dag, eftersom jag valde att åka med ruggade skidor. Jag hade bra fäste, men det var ganska trögt före. Man tvingades också söka aktivt efter det snabbaste spåret på banan, sa Häger till Yle Sporten efter loppet.

– På öppningsrakan var det hård motvind. Och som tur hade jag skidglasögon som skydd mot snön.

Julia Häger. Julia Häger stakar. Bild: Lehtikuva

I morgon skidas stafetter i Håkansböle. Damerna åker 3x5 kilometer, medan herrarna ska avverka 3x7,5 kilometer. IF Minkens damer siktar på en topplacering.

– Vi slutade ändå på femte plats i cuptävlingarna i Vuokatti, så jag tycker att vi ska sikta på att vara bland de fem bästa i morgon och så får vi se hur långt det räcker, funderade Häger.

IF Sibbo-Vargarnas Jonas Nordström slutade på 33:e plats i herrtävlingen.

Resultat, Finlands cup på skidor:

Damer 5 km klassiskt:

1) Kerttu Niskanen, Vieremän Koitto, 14.20,0

2) Anne Kyllönen, Kainuun Hiihtoseura, +23,8

3) Laura Mononen, Hämeenlinnan Hiihtoseura, +36,5

4) Vilma Nissinen, Vuokatti Ski Team Kainuu, +45,8

5) Jasmi Joensuu, Vantaan Hiihtoseura, +48,3

...

12) Andrea Julin, IF Minken, +1.29,5

18) Julia Häger, IF Minken, +1.50,1

30) Rebecca Ehrnrooth, Espoon Hiihtoseura, +2.52,7

34) Jennie Lindvall, IF Minken, +3.14,8

Herrar 10 km klassiskt:

1) Ristomatti Hakola, Jämin Jänne, 27.09,9

2) Joni Mäki, Pohti SkiTeam, +2,7

3) Perttu Hyvärinen, Puijon Hiihtoseura, +19,4

4) Ville Ahonen, Imatran Urheilijat, +40,0

5) Topi Kuorelahti, Vuokatti Ski Team Kainuu, +1.01,6

...

33) Jonas Nordström, IF Sibbo-Vargarna, +2.50,9

35) Oscar Högnabba, IF Åsarna, +2.57,0

38) Benjamin Holmgren, IF Sibbo-Vargarna, +3.05,7