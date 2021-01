Dubbelt norskt på pallen i Oberhof – Seppälä enda finländare som knep världscuppoäng

Bild: imago images/Eibner Europa/ All Over Press

Johannes Thingnes Bø tog karriärens 51:a seger. Johannes Thingnes Bö i närbild Bild: imago images/Eibner Europa/ All Over Press

Den norska dominansen i skidskyttevärldscupen håller i sig också under den andra tävlingsveckan i tyska Oberhof. Världscupledaren Johannes Thingnes Bø knep segern i herrarnas sprint, tätt följd av landsmannen och världscuptvåan Sturla Holm Lægreid.

Det utlovade snöovädret lät vänta på sig när herrarna ställde sig på startstrecket. Den norska dominansen var ändå inte så total idag, Tysklands Arnd Peiffer kilade in sig på en tredje plats, nästan trettio sekunder efter täten.

I den totala världscupen är det också norskt i topp. Efter dagens segrare Johannes Thingnes Bø, ligger tvåan Sturla Holm Lægreid på en andra plats också i sammandraget. Skillnaden är nu 47 poäng.

Johannes Dale, femma i dag, är trea. Tarjei Bø som åkte i mål på en 13:e plats kompletterar den norska toppkvartetten, med en fjärde plats i världscupen.

Av finländarna var det endast Tero Seppälä som knep världscuppoäng, då han slutade på en 31:a plats. Seppälä bommade första skottet i både liggande och stående skyttet. I sammandraget är han nu på en 40:e plats med totalt 74 världscuppoäng. Tuomas Harjula sköt prickfritt, men slutade på en 45:e plats.

Resultat, herrarnas sprint 10 km

1. Johannes Thingnes Bø NOR 24:43.6 (0+0)

2. Sturla Holm Lægreid NOR +12.4 (0+0)

3. Arnd Peiffer GER +27.9 (0+0)

4. Erik Lesser GER +30.6 (0+0)

5. Johannes Dale NOR +38.3 (0+1)

------------

31. Tero Seppälä FIN +1:51.1 (1+1)

45. Tuomas Harjula FIN +2:09.9 (0+0)

62. Jaakko Ranta FIN +2:45.1 (2+0)