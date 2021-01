Här är artisterna i UMK21: "En bra och varierande helhet!"

De sju som gör upp om vinsten i årets upplaga av tävlingen för ny musik UMK, är: Oskr, Teflon Brothers feat. Pandora, Danny, Laura, Aksel, Blind Channel och Ilta.

- Jag tycker man har fått till en bra och varierande helhet i år! Speciellt kul är att rockmusiken äntligen gör comeback efter några års paus, samt att en levande legend, självaste Danny, äntrar scenen! Jag hoppas att det här blir en trend som håller i sig, att UMK ska vara en tävling där genrer och generationer möts, som i vårt västra grannland. Fast vår Danny är hetare än svenskarnas Danny, säger Eva Frantz som tillsammans med Johan Lindroos igen står för det svenskspråkiga referatet för både UMK och ESC.

Låtarna lanseras på Yle Arenan och ett flertal streamingtjänster i tur och ordning, en per dag, från och med 14.1. UMK-finalen sänds direkt 20 februari på Yle TV1, Yle Areena, Yle Radio Suomi och Yle X3M.

Här kan du bekanta dig närmare med artisterna (på finska):

1. Oskr - Lie

Oskr, dvs Oskari Ruohonen, hemma från Åbo, medverkar för första gången i UMK. Oskr är en multi-instrumentalist som tidigare har gjort sig känd som musiker, låtskrivare och producent i indiepopgrupper som Traffic Island och Yournalist. Även Lie är Oskr:s eget hantverk, en låt som han producerat tillsammans med den finländska prisbelönta producenten Joonas Anger och amerikanska demonproducenten David Pramik.

Som "seriös" låtskrivare och artist ser också Oskr med tillförsikt på UMK och Eurovisionen:

- En av finesserna med Eurovisionen är att man sällan tävlar mot varandra, för att där sällan två helt likadana bidrag, utan där är alltid en färggrann dukning av världsmusik.

ESC-favorit genom tiderna: Brainstorm - My Star (2000)

Oskrs låt Lie kommer att publiceras tors. 14.1 kl. 00.00.

Oskr Oskr, iklädd brun jacka, sitter på en barstol med händerna på knäna. Bild: Yle/Mona Salminen

2. Teflon Brothers feat. Pandora - I Love You

En av Finlands mest populära rap- och dansgrupper Teflon Brothers har slagit sig ihop med numera i Finland bosatta svenska 90-tals eurodanceikonen Pandora, för att framföra tävlingens enda riktiga dansnummer I Love You. Det är första gången Teflon Brothers, dvs Pyhimys, Heikki Kula och Voli, tävlar i UMK (år 2013 medverkade de som mellanakt), medan Pandora har deltagit i Melodifestivalen i Sverige två gånger, 2003 och 2004.

Och Pandora berättar också att de har ett klart utstakat mål - att vinna:

- En del (deltagare) är väldigt nöjda med att bara få vara med i tv, en del väldigt nöjda med att bara få vara med i UMK eller Melodifestivalen - och vill inte ens försöka ta sig till Eurovisionen. Så tänker inte vi. Vi har verkligen gått all in. Vi vill göra ett avtryck, oavsett om vi går vidare eller inte. Men målet är att ta oss till Eurovisionen - och vinna det!

Låten I Love You föddes som ett samarbete mellan bröderna Teflon, Pandora, producenten Jaakko ”JS16” Salovaara och den finlandsvenska låtskrivaren Axel Ehnström. Ehnström representerade Finland i Eurovisionen 2011, och har sedan dess jobbat som låtskrivare åt andra artister på heltid.

ESC-favoriter genom tiderna:

Pandora: Loreen - Euphoria (2012)

Voli: Kojo - Nuku pommiin (1982)

Heikki Kuula: Lordi - Hard Rock Hallelujah (2006)

Pyhimys: Paradise Oskar - Da Da Dam (2011)

Teflon Brothers x Pandoras låt I Love You kommer att publiceras fre. 15.1 kl. 00.00.

Teflon Brothers feat. Pandora Teflon Brother och Pandora uppställda på rad. Bild: Yle/Milla Määttä ja Mona Salminen

3. Danny - Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua

Ilkka ”Danny” Lipsanen, en av Finlands folkkäraste artister, är redan en veteran inom Eurovisionssammanhang. Under sin redan över 60 år långa musikkarriär har han ställt upp sju gånger - första gången år 1966. Det här blir alltså hans åttonde medverkan. Samtliga gånger Danny har deltagit har han framfört sin låt på finska, och så även nu med Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua, en låt som är komponerad av den finländska artisten Arttu Wiskaris hovkompositör Janne Rintala, med arrangemang av hans kollega Timo Ruokola.

ESC-favorit genom tiderna: The Shadows - Let Me Be the One (1975)

Dannys låt Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua kommer att publiceras mån. 18.1 kl. 00.00.

Danny Ilkka "Danny" Lipsanen sitter i en stol. Bild: Yle/Mona Salminen

4. Laura - Play

32-åriga estniska Laura Põldvere har representerat Estland hela två gånger i Eurovisionen, 2005 och 2017, men vill i år ställa upp i sitt andra hemland Finland. Laura, som bor halva i tiden i Esbo, är en mångsidig pop-, jazz- och improvisationssångare, som gav ut ett omåttligt populärt debutalbum 2007 och var Estlands mest spelade artist i radion under 2010-talet. År 2019 gav hon redan ut sin tionde fullängdare. Play är en popcountrylåt komponerad av Laura själv, tillsammans med den estniska producenten Karl-Ander Reismann och den lettiska singer-songwritern Reinis Straume.

ESC-favorit genom tiderna: Tanel Padar & Dave Benton - Everybody (2001)

Lauras låt Play kommer att publiceras tis. 19.1 kl. 00.00.

Laura Laura poserar i vinröd dräkt. Bild: Yle/Mona Salminen

5. Aksel - Hurt

Fjolårets UMK-vinnare Aksel fick aldrig representera Finland i Eurovisionen i Rotterdam eftersom hela spektaklet ställdes in på grund av pandemin. Därmed känns det naturligt att att han får en andra chans. Blott 22-åriga Aksel Kankaanranta från Åbo, blev första gången uppmärksammad när han deltog i Voice Of Finland år 2017. Fjolårsvinsten i UMK befäste sedan karriären. Årets tävlingsbidrag Hurt är skapad av ett erfaret och framgångsrikt team bestående av den brittiska låtskrivaren Gerard O’Connell, Kalle Lindroth och producenten Joonas Anger.

ESC-favorit genom tiderna: Daði Freyr - Think About Things (2020)

Aksels låt Hurt kommer att publiceras ons. 20.1 kl. 00.00.

Aksel Aksel står, iklädd mössa, och håller i en mikrofon. Bild: Yle/Mona Salminen

6. Blind Channel - Dark Side

Årets hårdrocksnummer framförs av Uleåborgsgruppen Blind Channel. Sextetten, som kallar sin musikstil för Violent Pop, grundades 2013 och har hunnit ge ut tre fullängdare. Gruppen har länge varit ett s.k. underground-fenomen men vill nu med sitt deltagande få mera synlighet. Låten Dark Side är skriven av gruppmedlemmarna själva.

ESC-favorit genom tiderna: Loreen - Euphoria (2012)

Blind Channels låt Dark Side kommer att publiceras tors. 21.1 kl. 00.00.

Blind Channel Blind Channel poserar i svart. Bild: Yle/Mona Salminen

7. Ilta - Kelle mä soitan

Ilta, eller Ilta Elina Fuchs, är den 23-åriga finsk-tyska singer-songwritern som har blivit bekant för många finländare via tv-program som Tähdet, Tähdet och som gästande sångare på artisten Cheeks megahit Sillat. Ilta gav ifjol höstas ut sitt debutalbum och det här blir hennes första medverkan i Eurovisionssammanhang. Powerballaden Kelle mä soitan är komponerad av Ilta själv, tillsammans med låtskrivaren Väinö Wallenius, samt textförfattarhjälp av Jouni Aslak.

ESC-favorit genom tiderna: Céline Dion - Ne partez pas sans moi (1988)

Iltas låt Kelle mä soitan kommer att publiceras fre. 22.1 kl. 00.00.

Ilta Ilta sitter barfota på några tygbeklädda lådor. Bild: Yle/Mona Salminen

Artikeln uppdateras