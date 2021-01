Infektionsläkare välkomnar skärpta gränskontroller: "Ganska hög procent av de testade är positiva"

Infektionsläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus säger att det viktigaste är att fler går och testar sig. Just nu är det ganska hög procent av de testade som är positiva, säger han. Arkivbild. Man med läkarrock står framför Vasa centralsjukhus. Ser allvarlig ut. Bild: Yle/Pia Lagus

Strax efter att Social- och hälsovårdsministeriet meddelade att kontrollen av gränstrafiken skärps kom nyheten från Vasa sjukvårdsdistrikt om 17 nya fall av covid-19 det senaste dygnet. Det är just det här man var rädd för under julhelgen, säger infektionsläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus.

- 17 fall är mycket och det är förstås dåligt. Det som är bra är att de flesta hör till kända smittkedjor. De finns i både Vasa- och Jakobstadstrakten där vi tidigare har haft positiva patienter och de här är närkontakter till dem, säger Juha Salonen.

Alla 17 fall?

- Inte alla 17, tre stycken är sådana där vi inte vet varifrån smittan har kommit.

Det kan komma flera nya fall framöver, Salonen uppger att många runtom i Österbotten sitter i karantän efter att de har exponerats för coronaviruset.

Just nu vårdas fyra personer för covid-19 på Vasa centralsjukhus. Inga nya fall av det muterade viruset har upptäckts inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Alla ska testas som kommer över gränsen

På torsdagsmorgonen informerade Social- och hälsovårdsministeriet att gränstrafiken skärps. Alla som kommer över den finländska gränsen ska testas för coronavirus. Nästa vecka ska regeringen förhandla fram nya reserekommendationer.

- Det är välkommet, det är mycket viktigt. Det är just det som jag sa redan i augusti, för ett halvt år sedan, säger Juha Salonen.

Salonen förklarar att han anser att det borde ha gjorts mycket tidigare i och med att pandemin varit mycket svår runtom i hela världen och speciellt i Europa.

- Vi har haft bättre läge här i Finland så vi borde ha gjort det redan tidigare. Men det är bra att det sker nu än inte alls.

Efterlyser fler tester

Under julhelgen och dagarna därefter sades det att de kommande dagarna är avgörande för vilken väg pandemin tar i Österbotten.

Kan ni nu se vartåt det är på väg?

- Det som vi var rädda för är att det kommer ett ökat antal positiva och just det har hänt. Men det finns ett par större smittkedjor i Jakobstadstrakten och i området kring Vasa, på så sätt finns det inte så många okända fall och det är en bra sak.

- Antalet är ganska högt nu med 17 nya fall så vi hoppas att det ska sjunka de kommande dagarna. Vi hoppas att epidemin skulle bli lite lindrigare i fortsättningen.

Juha Salonen efterlyser fler tester. Jämfört med i höstas då läget med coronaviruset var värre i Vasa sjukvårdsdistrikt tas det färre tester nu. Just nu tas ungefär 300 tester per dag i Vasa sjukvårdsdistrikt, det var betydligt fler tester per dag i höstas.

- Incidenstalet ökar och vi har ganska hög procent av testade som är positiva. Det viktigaste är att människor går och testar sig och det har jag sagt många gånger förut.