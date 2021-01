Politiskt inkorrekt musik är inte alltid fel

Vad beror det på att så många människor blir upprörda och förbannade över musik som upplevs stötande?

För musik gäller litet andra regler än fiktion på vita duken.

Sällan ser man ju arga insändare eller publikrespons för ett blodigt avsnitt av tv-serien Bron eller valfri realityserie där gänget klättrar i palmer i bikini för att vinna en dejt vid altaret.

Men spela en låt som handlar om våld eller sex och vips går tangentborden heta och moralfingrar lyfts i vädret. Tro mig, jag har fått ta del av en hel del sur publikrespons om musikval.

Varför råkade Robin Thicke i hetluften med sin låt Blurred lines, som innehöll textformuleringar som i vissa kretsar ansågs uppmuntra till våldtäkt, men inte de som gjorde norska tv-serien Exit som innehåller riktigt grovt och utstuderat kvinnoförakt?

Är fiktion i en låt allvarligare än fiktion på teven?

I hate these blurred lines

I know you want it (I hate them lines)

I know you want it (I hate them lines)

I know you want it

But you're a good girl